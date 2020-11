GABINETE DE LIGAÇÃO NA RAEM VISITOU REITORIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ

Formação e integração, rumo à internacionalização

O director do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM garantiu que o organismo que lidera irá «continuar a apoiar a Universidade de São José», no que respeita ao «desenvolvimento do ensino e à investigação de alto nível».

Durante a visita que efectuou ao campus da USJ na Ilha Verde, no passado dia 21 de Outubro, Fu Ziying reiterou as palavras momentos antes proferidas pelo chanceler da Universidade, o bispo D. Stephen Lee, quanto à visão, ao posicionamento e aos princípios de ensino da instituição académica. «Verdade, Caridade, Justiça, Vida e Família, são princípios coerentes com os valores promovidos pelo Governo Central da China», disse.

Segundo uma nota enviada pela Universidade de São José às redacções, Fu Ziying sugeriu aos responsáveis da USJ que promovam «o conceito lançado pelo Presidente Xi Jinping, “Construção de uma Comunidade de Destino Comum da Humanidade”, num mundo enlaçado com culturas, etnias e religiões diferentes», tendo de seguida acentuado «as vantagens geográfica, histórica e cultural, que permitem aprofundar a cooperação entre Macau, os Países Língua Portuguesa e o resto de mundo».

O director do Gabinete de Ligação considera que a USJ deverá continuar a aproveitar «as oportunidades de desenvolvimento académico e educacional nas áreas da ciência e tecnologia, passando pela investigação académica», sem esquecer o seu papel social, «instigando nos alunos o sentido de responsabilidade em relação à família, à escola, à sociedade, ao País e ao mundo, para que contribuam para o desenvolvimento de Macau».

Por último, Fu Ziying expressou o desejo de que a Universidade de São José possa «manter as suas tradições e “ethos”, equilibrando-as com a promoção da internacionalização e desenvolvimento em constituir uma Universidade de qualidade».

Por sua vez, na qualidade de chanceler da USJ, D. Stephen Lee agradeceu ao Gabinete de Ligação «o apoio contínuo e o interesse pela Universidade» e o facto da entidade liderada por Fu Ziying «compartilhar os mesmos valores da USJ», explanados no princípio «“cultivar talentos com amor e virtude”».

De acordo com a referida nota de Imprensa, o reitor Stephen Morgan “apresentou os objectivos relativos ao desenvolvimento futuro da Universidade e afirmou que a «USJ está em, é de, e existe para Macau», actuando como uma «base de intercâmbio e cooperação entre a cultura chinesa e outras culturas»”.

O diácono garantiu que a USJ «continuará a contribuir para o papel de Macau enquanto plataforma para a cooperação económica entre a China e os Países de Língua Portuguesa, para a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e no apoio ao desenvolvimento da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau».

A delegação do Gabinete de Ligação que se deslocou à Universidade de São José visitou os estúdios de produção audiovisual, design, arquitectura e concepção digital, e as instalações da biblioteca, para além de ter tido a oportunidade de conversar, na residência estudantil, com alunos estrangeiros.

ENCONTRO COM EDMUND HO

Também no dia 21 de Outubro, uma delegação da nova direcção da Universidade de São José, liderada por D. Stephen Lee, visitou o antigo Chefe do Executivo Edmund Ho, na sua qualidade de vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC).

Edmund Ho “valorizou o contributo da USJ como plataforma para o reforço do intercâmbio entre Macau, os Países de Língua Portuguesa e os países europeus; e incentivou o reforço das ligações entre a USJ e a China Continental na promoção de intercâmbios educativos entre os territórios, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos da China Continental”, pode ler-se numa segunda nota de Imprensa.

Por seu turno, o reitor Stephen Morgan “agradeceu [a Edmund Ho] o grande apoio dado na construção do campus da Ilha Verde durante o seu mandato como Chefe do Executivo e apresentou os futuros planos de desenvolvimento da USJ”.

“Desde a sua criação, há 24 anos, a Universidade de São José já contribuiu para a formação de mais de sete mil e 500 talentos em diferentes áreas e tem desempenhado um papel único e importante na promoção da harmonia social de Macau”, conclui o comunicado de Imprensa.

A Redacção