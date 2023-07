BISPO DE HONG KONG E BISPO AUXILIAR DE LISBOA CRIADOS CARDEAIS A 30 DE SETEMBRO

D. Stephen Chow e D. Américo Aguiar com estatuto de eleitores

O bispo de Hong Kong, D. Stephen Chow, foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco, estando o respectivo Consistório agendado para 30 de Setembro, na véspera do início da primeira sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos.

D. Stephen Chow é o quarto bispo de Hong Kong a receber o barrete e o anel cardinalícios, depois de D. John Baptist Wu, D. Joseph Zen e D. John Tong.

O sucessor de D. John Tong, o bispo D. Michael Yeung, não chegou a ser nomeado cardeal, uma vez que apenas esteve à frente do governo da diocese de Hong Kong entre Agosto de 2017 e Janeiro de 2019, vindo a falecer precocemente. A atribuição do título de cardeal a um bispo não é um dado adquirido, estando apenas dependente da decisão do Santo Padre.

O actual bispo da região vizinha está em funções desde Dezembro de 2021. Em Maio deste ano, em entrevista ao portal de notícias do Vaticano e no rescaldo de uma visita a Pequim, D. Stephen Chow afirmou por diversas vezes o papel de «ponte» da sua diocese entre a Igreja Católica em Hong Kong e as autoridades centrais do País.

E VÃO EM SEIS OS CARDEAIS PORTUGUESES

No anúncio feito pelo Papa Francisco, no passado Domingo, 9 de Julho, foram revelados os nomes dos 21 novos cardeais (dezoito são eleitores), entre os quais o de D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa.

Aos 49 anos de idade, D. Américo será o segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício e o quarto cardeal português criado no actual Pontificado.

Na ocasião, Francisco afirmou que «a proveniência [dos novos cardeais]exprime a universalidade da Igreja, que continua a anunciar o amor misericordioso de Deus a todos os homens da terra», tendo tocado num ponto essencial para a Santa Sé: a unicidade da Igreja Católica e a união dos fiéis com o Papa. «Esta nomeação manifesta a ligação inquebrável entre a sede de Pedro», ou seja, a diocese de Roma, «e as Igrejas particulares espalhadas pelo mundo». E pediu: «rezemos pelos novos cardeais, para que, confirmando a sua adesão a Cristo, misericordioso e fiel Sumo Sacerdote, me ajudem no meu ministério de bispo de Roma para o bem de todo o Povo Santo de Deus».

O Colégio Cardinalíciotinha, até agora, 222 membros (121 eleitores, 101 com mais de oitenta anos), incluindo cinco portugueses: D. Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa; D. António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima; D. José Tolentino Mendonça, arquivista e bibliotecário da Santa Sé, todos criados pelo Papa Francisco e eleitores num eventual conclave. A estes juntam-se D. Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito; e D. José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos, ambos com mais de oitenta anos.

J.M.E. com Vatican News e ECCLESIA