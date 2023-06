FOTOLEGENDA

SÃO JOSEMARÍA ESCRIVÁ, O GRANDE PROMOTOR DA COLEGIALIDADE – O bispo D. Stephen Lee celebra Missa Solene em honra de São Josemaría Escrivá, na igreja da Sé Catedral, coadjuvado por sacerdotes ao serviço da diocese de Macau. Na homilia, lembrou o importante contributo do fundador da Prelatura do Opus Dei para o que hoje a Igreja designa de “sinodalidade”, dado que sempre defendeu o princípio da colegialidade nas tarefas inerentes a sacerdotes e leigos. «O Papa São João Paulo II dizia que Josemaría Escrivá era o grande santo das coisas comuns, pois das coisas comuns podem sair grandes coisas; coisas divinas; milagres. Para tal é preciso que todos vivamos e trabalhamos em grupo. Por isso, Josemaría Escrivá sempre defendeu que os leigos fizessem parte do Governo do Opus Dei», disse D. Stephen Lee, acrescentando: «Hoje o Papa Francisco fala em sinodalidade, em comunhão, em missão conjunta; em trabalharmos juntos nas paróquias, nas dioceses». A terminar, o bispo de Macau recordou a publicação há dias do documento Instrumentum Laboris, o qual defende que «realizemos a nossa missão em conjunto e não de modo individual. A unidade na diversidade, o diálogo e a acção conjunta é a beleza da sinodalidade». «Sermos líderes é ouvir os outros e levar os outros a ouvir, para todos caminharmos no mesmo sentido», acentuou ainda o prelado. FOTO: Oswald Vas