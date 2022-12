FOTOLEGENDA

JORGE NETO VALENTE E CHAN KEI I, DOUTORES HONORIS CAUSA–O advogado Jorge Neto Valente e o ex-director do Colégio Diocesano de São José, Chan Kei I, receberam o título “Doutor Honoris Causa”, durante a cerimónia de entrega de diplomas da Universidade de São José de 2022. A entrega esteve a cargo do vice-reitor, professor Keith Morrison. Na ocasião, entre outros convidados, marcaram presença a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong U, e o padre Cyril Jerome Law, este em representação do Chanceler da USJ, o bispo D. Stephen Lee.Para além dos referidos doutoramentos honoris causa, foram atribuídos “seis graus de doutoramento nas áreas de estudos religiosos, estudos governamentais e ciência; 147 mestrados; noventa graus de bacharelato; oito diplomas de associado em tradução de Português para Chinês; e 240 diplomas de pós-graduação em educação, num total de 491 alunos”, lê-se em nota emitida pela instituição de Ensino Superior.