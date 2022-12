FELIZ NATAL

O CLARIM recebeu uma carta aos leitores enviada pela irmã Maria Lúcia Fonseca, em nome das Irmãs Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora em Macau. À irmã Maria Lúcia Fonseca e família religiosa, desejamos um Santo Natal.

A todos quantos conhecem as Irmãs Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora em Macau,

A irmã Maria Lúcia saúda com um muito Bom dia, de Portugal, e com uma muito boa tarde, em Macau, a todos, sem excepção, com a saudação de Paz e Bem!

Formula os seus votos fraternos de continuação de santo Advento e que sintam o Natal não comercial, mas realmente realnos corações.

Jesus, graças ao SIM de uma jovem toda Pura, toda Imaculada, nasceu, cresceu, trabalhou, anunciou um Reino de felicidade eterna durante a Sua vida pública, morreu de uma forma inconcebível aos nossos olhos e mente, mas Ressuscitou pelo Seu próprio poder –Ele é o nosso Deus feito criança,fazendo-se pequenino para nos tornar grandes. Ele está bem vivo!Ele está naqueles que O aceitam!

Ele próprio disse: «vinde a Mim, todos vós que andais cansados e oprimidos e Eu vos aliviarei!». A este Deus amoroso, infinitamente Bom e acolhedor, demos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, cantando, a começar na noite de 24 para 25 deste mês de Dezembro e todos os dias, com o coração cheio de gratidão:

«Glória a Deus nas alturas e Paz na terra aos homens».

Que seja este o grito da nossa oração, implorando a Paz para quantos vivem sob as bombas, a injustiça e a indiferença, destruidoras do bem-estar tão desejado por todos.

Tu que dormes, ouvindo o rebentar das bombas em abrigos escavados com socalcos e lombas, tu que ouves os mísseis derrubando habitações, como podes enxugar as lágrimas dos corações? (escutemos o nosso Deus, no Seu Espírito Santo)

Para reflexão e, antecipando o aniversário deste Deus no Seu Filho Jesus, transcrevo um pequenino texto redigido por uma Irmã da Comunidade onde vivo presentemente, e onde ajudo a cantar e a louvar o nosso Bom Deus e Sua Mãe Maria, toda Pura e Imaculada;

Escute-se em meio da guerra

O silêncio de Deus

Clamando dos altos céus:

«Calem-se os canhões

Aliviem-se os corações!»

Vigia e espera… É Natal!

A caminho da Terra

Neste tempo de guerra

Desce dos céus

A salvação de Deus!

O meu abraço bem fraterno e Boas Festas da Mãe e do Filho Jesus!

Irmã Maria Lúcia (FMNS)

7 de Dezembro de 2022)