FOTOLEGENDA

NAS PEGADAS DO BOM PASTOR – Um catecúmeno da paróquia de Nossa Senhora do Carmo é baptizado durante a missa dominical, em Português, celebrada no passado dia 8 de Maio. A cerimónia foi realizada pelo vigário paroquial para a comunidade de língua portuguesa, padre Eduardo, sob o testemunho da Assembleia de Fiéis. Na mesma ocasião, foram baptizados outros dois adultos e duas crianças, de três e doze anos de idade, respectivamente. No dia 8 a Igreja Católica celebrou o 4º Domingo de Páscoa, também denominado “Domingo do Bom Pastor”.