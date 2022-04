DOMINGO DA ALEGRIA EM MACAU – É um dos momentos mais marcantes da Quaresma. Denominado de várias formas, entre elas Domingo Laetaree Domingo das Rosas, o 4.º Domingo da Quaresma assinala o retiro – alguns autores falam em “descanso” – realizado por Jesus Cristo antes da Páscoa. Na foto, D. Stephen Lee, bispo de Macau, com sacerdotes e fiéis que se encontram em fase de preparação para receberem o Sacramento do Baptismo – os adultos no Sábado Santo e as crianças no Domingo de Páscoa.