FESTA DE SÃO JOSEMARÍA ESCRIVÁ CELEBRADA EM SÃO DOMINGOS

Santidade ao alcance de todos

São Josemaría Escrivá de Balaguer faleceu a 26 de Junho de 1975. Foi canonizado a 6 de Outubro de 2002, pelo Papa São João Paulo II.

Macau voltou a celebrar a Festa do fundador da Prelatura do Opus Dei no início da tarde do passado sábado, na igreja de São Domingos, que encheu de fiéis. Para o efeito, foi celebrada missa, presidida por D. Stephen Lee, em Chinês, Português e Inglês.

Na homilia, o bispo de Macau falou sobre o Caminho para a Santidade, tantas vezes referido por São Josemaría nas suas prelecções e nos livros que escreveu ao longo da vida sacerdotal.

O prelado referiu ainda o exemplo de São José, a quem a Igreja Católica está a dedicar um ano de oração, como alguém que sendo um homem comum alcançou a Santidade, depois de cumpridos os deveres de marido, pai e artesão.

A cerimónia foi transmitida em directo, via “online”, pelo Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social (CDMCS).

J.M.E.