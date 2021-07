SÉ CATEDRAL SÓ DEVERÁ REABRIR EM OUTUBRO

Centro Católico à espera de carta branca das Obras Públicas

As obras de remodelação da Sé Catedral irão prolongar-se por mais algumas semanas, sendo que a igreja só deverá voltar a abrir portas em Outubro. Quanto ao novo Centro Católico, a diocese de Macau está ainda à espera de luz verde do Governo para iniciar a empreitada de construção.

A diocese de Macau continua à espera do aval da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) para iniciar a empreitada de construção das instalações do novo Centro Católico, no cruzamento entre a Rua do Campo e a Avenida da Praia Grande. A informação foi transmitida a’O CLARIMpelo padre Pedro Chong, responsável pela empresa criada pela diocese para supervisionar o andamento do projecto.

A primeira fase do processo de construção do novo edifício do Centro Católico foi concluída em Novembro último, com a demolição das antigas instalações. A diocese está desde então à espera que o Governo autorize o início da segunda fase da empreitada: a construção propriamente dita das novas instalações.

O novo Centro Católico deverá estar concluído em 2024. O projecto contempla um prédio com vinte andares, dividido em três secções principais: uma área de exposições, uma zona para actividades e ainda um albergue para peregrinos.

A área de exposições deverá acolher uma mostra permanente dedicada à História da Diocese de Macau, mas também eventos temporários promovidos por instituições ligadas à Igreja Católica local. A zona reservada às actividades deverá igualmente ser usada para iniciativas organizadas pela Diocese, cujos planos contemplam ainda um albergue para peregrinos com cerca de duzentos quartos.

A construção do novo Centro Católico é uma das duas grandes empreitadas que a diocese de Macau tem actualmente em mãos. A outra, a renovação do interior da igreja da Sé Catedral, tinha conclusão prevista para o final do mês passado, mas a intervenção ainda se deve prolongar por mais algumas semanas. O processo de renovação não coloca em causa a elegância e a grandiosidade histórica do templo e o novo aspecto da nave da catedral começa lentamente a ganhar forma.

O objectivo passa agora por reabrir a Sé de Macau no início de Outubro, apurou O CLARIMjunto de fonte ligada à Diocese. A informação não foi, no entanto, confirmada pelo Cabido da Sé Catedral.

Avaliada em nove milhões de patacas, a empreitada de remodelação contempla, entre outras intervenções, o arranjo do tecto e de algumas fissuras nas paredes da estrutura, bem como a instalação de um novo órgão de tubos que foi oferecido à Diocese.

