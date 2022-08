CENTRO CULTURAL NEWMAN: AMANHÃ HÁ CRIAÇÃO DE MINIATURAS

Conferência sobre Clima em Setembro

O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman acolhe amanhã uma acção de formação sobre a criação de miniaturas em argila e resina. A iniciativa é a terceira do género organizada em pouco mais de uma semana.

Depois da tempestade, a bonança. O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman acolheu, no passado fim-de-semana, a primeira de uma série de três acções de formação cuja realização estava prevista para o início do Verão, mas que acabaram por ser adiadas devido ao recente surto de Covid-19 detectado em Macau.

No sábado, as instalações do centro cultural católico, situadas na Calçada da Vitória, acolheram um “workshop” sobre o fabrico das chamadas bolas Temari, um antigo brinquedo com origem no Japão que com o tempo se tornou num poderoso amuleto. Hoje em dia, as bolas Temari são consideradas obras de arte, um presente altamente valorizado e estimado que simboliza amizade e lealdade, para além de carregarem um grande cunho pessoal: o espírito, a imaginação e a criatividade de quem as concebe.

Entretanto, terça-feira e ontem, teve lugar uma segunda acção de formação, focada noutra técnica artística com origem no Japão, o pastel harmonia. Desenvolvida em 2003 pela família Hosokawa, a técnica combina a suavidade dos tons pastéis com o uso dos dedos como ferramenta. Quem a domina – como é o caso de Fátima Kou, a formadora que ministrou o “workshop” – garante que o pastel harmonia permite alcançar um estado de espírito relaxado e é um bom método para alcançar a harmonia e a tranquilidade.

Amanhã e no dia 27 de Agosto é a vez de Jacqueline Sio partilhar o que sabe sobre a criação de miniaturas com o recurso a argila, a argila de polímero seco e a resina. Entre outras, os participantes vão poder conceber as suas próprias miniaturas de iguarias, como “waffles”, crepes de manga e gelados. A exemplo do que sucedeu com as restantes acções de formação, o “workshop” destina-se a alunos com idade superior a doze anos. A iniciativa tem um custo de 250 patacas, sendo os participantes brindados com uma caixa expositora onde poderão guardar e exibir as suas criações.

FOCO NAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS –O impacto da passagem do tufão Hato por Macau, em Agosto de 2017, e o aumento dos fenómenos meteorológicos extremos dá o mote, no final de Setembro, a uma conferência de dois dias que vai discutir as alterações climáticas e as consequências que delas poderão advir para o território.

Promovido pela Associação Greenfriends Macau, a iniciativa decorre a 24 e a 25 de Setembro, também nas instalações do Centro de Cultura, estando prevista a realização de sete palestras e duas mesas redondas, com a participação de biólogos, professores universitários, ambientalistas, urbanistas e até deputados.

Marco Carvalho