EXPOSIÇÃO “MÃE MACAU” TERMINA HOJE NO ALBERGUE SCM

Artes made in USA pela diáspora macaense

Termina hoje a exposição “Mãe Macau”, que está patente desde a passada segunda-feira no Albergue Santa Casa da Misericórdia. A mostra é realizada no âmbito do Encontro das Comunidades Macaenses 2019.

Segundo uma nota enviada a’O CLARIM, “‘Mãe Macau’ é uma iniciativa da Creative IQ Art Studio de São Francisco e conta com o apoio do Club Lusitano da Califórnia, Conselho das Comunidades Macaenses, Instituto Internacional de Macau, Centro Cultural de Macau, Direcção dos Serviços de Turismo, e do Albergue SCM que cedeu o espaço para a exposição”.

Esta iniciativa resulta de um concurso realizado em São Francisco (Estados Unidos), que reuniu vinte trabalhos de artistas macaenses da diáspora americana e também de outras comunidades residentes naquela cidade.

Sob a coordenação de Suzie Ferras, a exposição teve como objectivo “reunir trabalhos que têm Macau como tema e retratam características culturais do território”, desde a gastronomia, ao património material, passando pela história e as pessoas, conclui a referida nota.

A Redacção