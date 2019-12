UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA PROMOVE INICIATIVA AMBIENTAL

“Escutar o Impacto”

A “Católica-Lisbon School of Business & Economics”, da Universidade Católica Portuguesa, promoveu na última terça-feira a iniciativa “Escutar o Impacto”, na sua sede em Lisboa.

Numa nota enviada à Agência ECCLESIA, a Universidade Católica Portuguesa desafiou “todos os jovens que querem fazer parte de uma economia mais inclusiva e sustentável a ‘tomarem o pulso’ da economia de impacto em Portugal no evento ‘Escutar o Impacto’”.

O encontro surgiu na sequência do convite do Papa Francisco aos jovens economistas, empreendedores e agentes de mudança que estão a estudar e a praticar uma economia diferente, «que dá vida e não mata, que inclui e não exclui, e que humaniza e não desumaniza».

No final dos trabalhos foi criado um “manifesto” onde “se descreve o estado actual do ecossistema de impacto em Portugal e se identificam os principais desafios a conquistar, contribuindo assim para o crescimento desse ecossistema através da partilha e difusão do conhecimento”.

No cartaz divulgado pela Universidade Católica Portuguesa pode ler-se: “Towards the Economy of Francesco 2020. Escutar o Impacto. Um encontro dinâmico de jovens agentes de impacto para o desenvolvimento do ecossistema de impacto em Portugal”.

In ECCLESIA – Texto editado