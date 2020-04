Exemplo de serenidade e entrega aos outros

IGREJA TAMBÉM RENOVOU CONSAGRAÇÃO DE MACAU AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

A Igreja Católica em Macau renovou a consagração do território ao Imaculado Coração de Maria, no passado dia 25 de Março (Solenidade da Anunciação do Senhor), à semelhança do que fez a Igreja Católica em Portugal e Espanha na mesma data.

A jornada de oração começou com a reza do Terço, a que se seguiu a habitual missa diária, em Português, na igreja da Sé Catedral. No final foi preferida a renovação da consagração de Macau e suas famílias ao Imaculado Coração de Maria, à qual se seguiu a bênção final.

Esta é uma antiga tradição da diocese de Macau, promovida hoje pela comunidade dos fiéis de língua portuguesa, sendo que habitualmente é realizada uma pequena procissão nas proximidades do Seminário de São José, onde se encontra uma imagem de Nossa Senhora de Fátima no exterior, em frente à porta do edifício, e outra de Nossa Senhora de Lourdes no pátio junto ao campo de jogos da instituição de ensino. Este ano, devido ao Covid-19, a procissão foi cancelada por forma a evitar a concentração de pessoas.

O vigário-paroquial da igreja da Sé Catedral, padre Daniel Ribeiro, disse a’O CLARIMque a comunidade dos fiéis de língua portuguesa «pediu a intercessão de Nossa Senhora, principalmente neste momento de grandes desafios para a saúde pública», tendo alertado para que os fiéis «sigam o exemplo de serenidade e de serviço de Nossa Senhora» como estímulo de entrega aos outros num período tão delicado das nossas vidas.

José Miguel Encarnação