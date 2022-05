ESCUTEIROS LUSÓFONOS COMPLETARAM 25 ANOS A 11 DE MAIO

GELMac encerra ano escutista com acampamento

O Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau completou 25 anos de existência no passado dia 11 de Maio. Um quarto de século depois, o agrupamento mantém-se fiel à sua matriz católica e aos objectivos de formar os mais jovens e fomentar o desenvolvimento pessoal. O acampamento que pauta o final do presente ano escutista está previsto para o início de Junho, em Coloane.

25 anos de vida são uma marca relevante no percurso de qualquer organização e o Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) tenciona anunciar «oportunamente» o programa de comemoração da efeméride. Os escuteiros católicos do território tinham o acampamento que encerra o ano escutista agendado para este fim-de-semana, mas as previsões meteorológicas levaram os responsáveis pelo agrupamento a adiar a iniciativa. «As previsões dão conta de chuva para o fim-de-semana, por isso o acampamento foi adiado. Deverá, em princípio, realizar-se a 3 e 4 de Junho, mas estamos ainda a aguardar a confirmação do local», explicou a’O CLARIMNelson António, chefe de agrupamento do GELMac.

Se os planos se concretizarem, a iniciativa deverá decorrer em Coloane, na “Urban Farm”. O empreendimento, situado nas imediações da Granja do Óscar, a meio caminho entre a Vila de Coloane e a estância balnear, foi escolhido por proporcionar aos membros do GELMac um maior envolvimento com a Natureza. «Trata-se do nosso acampamento do final de ano escutista. O local foi escolhido por ser mais adequado para acampar, estando enquadrado na Natureza, o que faculta aos jovens a oportunidade de aprender várias técnicas escutistas», referiu o dirigente.

A história do GELMac é mais ou menos conhecida. Em meados de 1997, com a transferência de soberania de Macau para a China a pouco mais de dois anos de distância, um grupo de jovens portugueses decidiu promover um acampamento a título experimental. A iniciativa atraiu cerca de 160 participantes e foi tão bem-sucedida que facultou o impulso necessário para dar forma a uma ambição antiga: criar um agrupamento de escuteiros lusófonos no território.

Filiado ao Corpo Nacional de Escutas (CNE) de Portugal, o Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau foi formalmente criado a 11 de Maio de 1997, tendo como pilares os ensinamentos e a ideologia escutista, com uma forte componente religiosa, de matriz católica.

A história do escutismo em língua portuguesa está intimamente ligada a Macau. O movimento escutista deu os primeiros passos no território em 1911 pela mão do governador Álvaro de Melo Machado, antes ainda de firmar raízes em Portugal. O GELMac é, no entanto, herdeiro directo do Agrupamento 341 do Corpo Nacional de Escutas, do qual preserva a filiação. O grupo, com sede na Sé de Macau e com São João Baptista como patrono, foi fundado em 1971. As primeiras promessas foram celebradas no mesmo ano, na Sé Catedral, pelo bispo D. Paulo José Tavares.

M.C.