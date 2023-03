ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA C&C ENTRE AS ENTIDADES DISTINGUIDAS

Prémios Deignan atribuídos em Hong Kong

A edição inaugural dos Prémios Deignan de Empreendedorismo Responsável teve lugar, no passado sábado, em Hong Kong, tendo distinguido três empresas de Macau e outras tantas da vizinha Região Administrativa Especial. Entre as entidades locais galardoadas pelo Instituto Ricci de Macau e pela Fundação WooFoo está o escritório de advocacia C&C, que recebeu o Prémio de Prata por práticas ambientais, sociais e de gestão responsável.

A GoGoChart Techonology, em Hong Kong, e a MSS Recruitment, em Macau, foram as grandes vencedoras da edição inaugural do Prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável, um galardão criado pelo Instituto Ricci de Macau (IRM) e pela Fundação WooFoo para distinguir Pequenas e Médias Empresas que se tenham notabilizado por práticas empresariais responsáveis, pautadas pela sustentabilidade e pela justiça social.

Os galardões foram atribuídos no passado sábado, numa cerimónia que decorreu na Universidade Chinesa de Hong Kong. Presente em Macau desde 2008, a MSS Recruitment recebeu o Prémio Deignan de Ouro, depois de ter sido considerada pelo júri como uma referência na adopção e execução de práticas ambientais e sociais sustentáveis.

Do lado de Hong Kong, a distinção máxima foi atribuída a uma empresa do sector tecnológico que fornece soluções de “marketing” móvel adaptável. Não foram, no entanto, os produtos e serviços oferecidos pela GoGoChart Technology que colocaram a empresa no topo das práticas de Responsabilidade Social Corporativa. O apoio que a tecnológica fez chegar a jovens em dificuldades convenceu o júri do Prémio Deignan, que deverá ter em conta o exemplo das empresas distinguidas este ano para definir os vencedores de futuras edições.

«Consideramos que é um factor importante para o desenvolvimento do Prémio Deignan o facto de alguns dos vencedores do galardão já se terem mostrado disponíveis para participar em acções de formação. É verdadeiramente fantástico poder perceber que, para além dos bem conhecidos grandes feitos alcançados pela C&C Lawyers, empresas relativamente jovens, como a MSS Recruitment e a Newland Manbook fizeram importantes contributos, em particular direccionados para pessoas que sofreram com o impacto da crise, por exemplo, através da forma como ajudaram a formar talentos jovens», explicou o padre Stephan Rothlin. «Fiquei particularmente sensibilizado pela informação partilhada pelo director executivo da empresa GoGoChart, vencedora do Prémio Deignan em Hong Kong, quando ele explicou que se afastaram do seu modelo de negócio para apoiar jovens e facultar-lhes ajuda, mesmo que por vezes esses mesmos jovens não tenham correspondido. Este processo vai, muito certamente, ajudar a moldar o perfil dos Prémios Deignan, tendo por ponto de partida o espírito de diálogo e amizade que norteou a acção de Matteo Ricci», acrescentou o director do Instituto Ricci de Macau, em declarações a’O CLARIM.

Para além da MSS Recruitment, a edição inaugural distinguiu também em Macau o trabalho feito pelo escritório de advocacia C&C e pela Macau Newland Technology. Em Hong Kong, o Prémio Deignan de Prata distinguiu a Sunta Chemical, uma empresa que fornece matérias primas-plásticas, ao passo que o galardão de bronze foi atribuído à Farmacy HK Limited.

Encorajado pelo sucesso da edição inaugural do Prémio Deignan, o IRM está já a preparar a segunda edição da iniciativa. «Já abordei os nossos associados para que seja feita uma avaliação da primeira edição do Prémio Deignan, com o propósito de perceber aquilo que podemos esperar na segunda edição. Pessoalmente, espero que possamos dar acompanhamento ao sucesso alcançado por este primeiro Prémio Deignan e organizar a segunda edição no próximo ano de forma a que este impulso não se perca. Desenvolver um alicerce sólido nos três primeiros anos é um aspecto fundamental, para que possamos dotar o galardão de perfil muito concreto», concluiu o padre Stephan Rothlin.

Marco Carvalho