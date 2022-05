ESCAPULÁRIO DO CARMO RECOLHE PEDIDOS DE INTERCESSÃO DESDE OUTUBRO DE 2021

A rezar pelas intenções dos outros

O Ministério da Intercessão está a ganhar importância e visibilidade na ilha da Taipa, pela mão da Associação Piedosa do Escapulário do Carmo. A organização, formada há menos de um ano por iniciativa do padre Domingos Un, pároco da igreja de Nossa Senhora do Carmo, começou a recolher em Outubro de 2021 pedidos de intercessão e, desde então, os membros da Associação já pediram a Deus pelas intenções de quase uma centena e meia de pessoas, revelou a paróquia do Carmo numa publicação feita nas redes sociais.

Dos 137 pedidos de intercessão recolhidos, a grande maioria está relacionada com questões de saúde. Ao longo dos últimos sete meses, a Associação Piedosa do Escapulário do Carmo recebeu 43 pedidos de intercessão pelos doentes, 24 pedidos de oração pela própria saúde ou pela saúde de terceiros, e ainda 33 pedidos direccionados para intenções específicas.

Uma parte significativa dos pedidos de intercessão a que a Associação deu resposta através da oração foi endereçada por católicos da Taipa, mas os membros da organização rezaram também pelas intenções de fiéis de outras paróquias ou mesmo de outras zonas do planeta. «As intenções pelas quais rezamos são de pessoas que têm algo a pedir a Deus. Algumas têm familiares doentes e pedem a Deus que lhes conceda saúde, mas há também quem nos peça para rezar por assuntos do dia-a-dia», explicou um dos membros da referida Associação em declarações a’O CLARIM. «A maior parte dos pedidos são feitos por católicos e nem todos frequentam a igreja do Carmo. Chegamos mesmo a receber pedidos de intercessão do estrangeiro», sublinhou.

São recebidos entre vinte e trinta novos pedidos de intercessão todos os meses, uma tendência que aparenta estar em expansão. As solicitações são depositadas numa caixa que foi colocada na igreja do Carmo, mais precisamente no exterior da sacristia, e a forma como os pedidos de oração são processados terão convencido muitos fiéis a solicitar a intercessão do organismo. «Desde que começámos, temos vindo a recolher entre vinte a trinta intenções por mês. Mas é uma tendência que está em crescimento. Por um lado, as pessoas estão mais conscientes de que estamos a fazer este trabalho. Por outro lado, acho que elas se sentem sensibilizadas pelo facto de alguém se preocupar com elas, em particular aquelas que não têm por hábito pedir ajuda cara-a-cara», disse a mesma fonte a’O CLARIM.

A intercessão, em termos práticos, é o acto de pedir em oração por outras pessoas. No caso da Associação Piedosa do Escapulário do Carmo, são cerca de trinta os voluntários que todos os meses intercedem pelas intenções das outras pessoas, no que entendem ser uma das mais belas formas de comunhão: «O nosso objectivo com esta iniciativa é promover uma cultura de apreciação e de carinho uns pelos outros. A ideia teve como inspiração as irmãs Carmelitas, que têm por hábito rezar pelas intenções dos fiéis. E foi isso que nos levou a iniciar esta prática em Outubro de 2021. Temos cerca de cinquenta voluntários na Associação. Cerca de trinta destes voluntários participam habitualmente no movimento de intercessão».

Marco Carvalho