OBRA DEVERÁ SER DISTRIBUÍDA EM VÁRIOS PAÍSES LUSÓFONOS

Publicações Claretianas lançam versão portuguesa d’O Evangelho do Dia para Crianças

A subsidiária de Macau das Publicações Claretianas vai começar a publicar, a partir do próximo ano, a edição portuguesa de uma das suas obras de referência, “O Evangelho do Dia para Crianças”. O livro deverá ser distribuído em Macau, mas também em vários países lusófonos.

A versão portuguesa de “Children’s Daily Word”, uma das obras mais emblemáticas produzidas anualmente pelas Publicações Claretianas, deverá chegar aos escaparates das livrarias de Macau já a partir de 2023.

A informação foi confirmada a’O CLARIMpelo padre Daniel Ribeiro, que assumiu a responsabilidade de coordenar a edição portuguesa da obra. O vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa está a trabalhar de perto com uma equipa de leigos a quem foi confiada a missão de adaptar o livro para a língua de Camões. «A partir do próximo ano, de 2023, a obra vai ser impressa também em Português. Há uma equipa, que é coordenada por mim, e que é formada pela Irina Carvalho, pela Luciana Pontes e pelo António Félix Pontes. Eles fazem parte da equipa que está a conduzir este trabalho. A partir do ano de 2023, a edição portuguesa vai ser publicada e vai ser vendida nas livrarias, para que as crianças e as famílias possam rezar e meditar no Evangelho diário em família», explicou o missionário da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus.

A coordenação editorial está a cargo do padre Jijo Kandamkulathy, actual responsável pela subsidiária local das Publicações Claretianas. “O Evangelho do Dia para Crianças”, recordou o padre Daniel Ribeiro, já é publicado actualmente em Macau, em Inglês e Cantonense, e noutras línguas pelo mundo fora: «A congregação do padre Jijo, os claretianos, estão a publicar já há alguns anos esta meditação sobre o Evangelho do Dia e a Lectio Divina para as crianças. Este trabalho já é publicado em várias línguas. Aqui em Macau pode ser encontrado em Inglês e em Cantonense».

A decisão de avançar com uma versão em Português foi pensada tendo em conta as necessidades espirituais da comunidade católica de língua portuguesa do território, mas também de outros países e regiões onde se fala Português. Concebido e publicado em Macau, “O Evangelho do Dia para Crianças” será também distribuído em países como Moçambique e Timor-Leste. «Para já [o livro vai ser distribuído]em Macau, Timor-Leste e Moçambique. Angola e Brasil também deverão receber uma quota simbólica de livros. Em Março foi decidido que se avançaria com a impressão de quinhentos exemplares, dos quais trezentos devem ser distribuídos em Macau», avançou o padre Daniel Ribeiro.

M.C.