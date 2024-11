ENCÍCLICA PAPAL ESTÁ À VENDA NA LIVRARIA SÃO PAULO

Publicações Claretianas lançam “Dilexit nos” em Inglês

A Carta Encíclica Dilexit nos já está disponível em Macau. A versão em Inglês do documento foi publicada menos de uma semana depois do seu lançamento, pela filial das Publicações Claretianas no território, e pode ser adquirida na Livraria São Paulo ou nas instalações da editora, situadas na Rua de Francisco António, no Porto Exterior.

Com um carácter notoriamente mais espiritual do que as encíclicas Fratelli tutti e Laudato si’, a Dilexit nos incide sobre a importância do coração na vida de cada um, na Igreja e no mundo, e tem como ponto de partida a relevância de uma devoção, tida pelo Santo Padre, como essencial para a Igreja: a devoção ao Sagrado Coração de Jesus.

«O que o Papa Francisco faz nesta encíclica é analisar o simbolismo do coração. A análise está em linha com algo que faz parte da tradição da Igreja há já bastante tempo, pelo menos desde que Santa Margarida-Maria Alacoque pediu uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Desde então que existe uma grande tradição dentro da Igreja de devoção ao Sagrado Coração», recorda o padre Jijo Kandamkulathy, CMF, director da subsidiária das Publicações Claretianas em Macau.

«Nesta encíclica, o Papa distingue três partes essenciais no amor do Sagrado Coração de Jesus. Uma é o amor humano do Sagrado Coração. A outra é a parte divino do amor de Jesus. O Papa argumenta que este amor é sensível, no sentido de que aquilo que nós sentimos não é o amor de uma pessoa, mas é pessoa em si, em toda a sua integridade», acrescenta o sacerdote.

Na quarta encíclica do seu pontificado, Francisco alerta para “um mundo sem coração”, preso ao consumo e à violência. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus advogada pelo Santo Padre na Dilexit nos, argumenta o padre Jijo, coloca o coração e o amor fraterno de novo no centro das relações humanas, como forma de contrair uma sociedade cada vez mais desumanizada: «Quando dizemos que alguém não tem coração, o que estamos verdadeiramente a dizer é que essa pessoa não sabe o que é amar. Quando dizemos que alguém age de forma irreflectida, assumimos que essa pessoa age sem pensar, o que de certo modo significa que a pessoa age também sem sentir. O que o Papa defende é que o coração está no centro da pessoa, que é o cerne da personalidade. Não é apenas um veículo de emoções. Não é isso que está em questão. O coração representa a pessoa, em toda a sua amplitude».

A encíclica Dilexit nos foi lançada três dias antes do fim da sessão de encerramento do Sínodo da Sinodalidade, cujas conclusões foram publicadas de imediato. As mesmas irão agora ser detalhadamente analisadas pelas Publicações Claretianas. «Neste momento, o documento digital está já disponível numa série de línguas. Estamos à espera de um documento final que venha a incorporar os resultados da Primeira Assembleia e da Segunda Assembleia. Esperamos poder publicar um livro com reflexões de alguns académicos sobre ambos os textos incorporados num único documento. Creio que temos de olhar para todo este processo de sinodalidade de forma holística, em vez de estar a analisar segmento por segmento», revela o padre Jijo.

Marco Carvalho