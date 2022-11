EFEMÉRIDE ASSINALADA COM DUPLO CONCERTO

Coro Perosi comemora bodas de prata

O Coro Perosi comemora este ano um quarto de século de existência e vai assinalar a efeméride com dois concertos: um a 27 de Novembro e outro a 3 de Dezembro. Ambos têm entrada livre e servem ainda para comemorar os 150 anos do nascimento de Lorenzo Perosi, o compositor italiano que dá nome ao agrupamento coral.

O Coro Perosi comemora 25 anos de existência e vai assinalar a efeméride com dois concertos: um no final do mês na igreja de São Domingos e outro no início de Dezembro, na capela de São Luís, no Colégio Yuet Wah.

A comemoração das bodas de prata do grupo coral é, no entanto, apenas uma das datas solenes que os recitais irão assinalar. Com os concertos, que contam no alinhamento com obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Gregorio Allegri e Felix Mendelssohn, o coro Perosi propõe-se comemorar também os 150 anos do compositor a quem pede emprestado o nome, o italiano Lorenzo Perosi. Nascido a 21 de Dezembro de 1872, na cidade de Tortona (região do Piemonte), Perosi seguiu a carreira eclesiástica e notabilizou-se como director musical da Capela Sistina. O compositor italiano criou algumas das composições de música-sacra preferidas do padre Luis Ruiz. O fundador da Cáritas de Macau foi quem introduziu as criações de Lorenzo Perosi no território, as quais estiveram entre as primeiras que o coro, fundado em 1997, interpretou em concerto. «No primeiro ano, o nosso segundo concerto foi dedicado aos padres Luis Ruiz Suárez e Luigi Minella, que deram ambos um grande contributo a Macau. Nós sabíamos que o padre Luis Ruiz gostava muito da música do padre Lorenzo Perosi e essa foi uma das razões pelas quais decidimos cantar obras compostas pelo padre Perosi», explicou Lai I Meng, que integra o grupo desde a sua fundação e com quase oitenta anos de idade continua a emprestar a sua voz ao coro.

Com múltiplas actuações fora de Macau e uma digressão de duas semanas por várias cidades de Itália, no Verão de 2015, o coro Perosi é actualmente um dos mais conhecidos embaixadores culturais de Macau. Contudo, os primeiros anos não foram fáceis, acentuou Young Lam, o director do coro, em declarações a’O CLARIM. «Nos primeiros tempos deparámo-nos com imensas dificuldades, em particular em termos de financiamento e de poder dispor de um espaço para ensaios. O padre Tadeu Tang Si Yan, que na altura era o pároco de São Lourenço, ofereceu-nos as instalações da Paróquia e permitiu que lá conduzíssemos os nossos primeiros concertos. Temos de agradecer também ao padre Pedro Chung e à irmã Victoria Lau, que permitiram que usássemos o Centro Pastoral que está situado perto do Mercado Vermelho, que foi onde ensaiamos durante mais de dez anos», recordou o responsável.

Para além das obras dos grandes nomes da música-sacra e da música clássica, o coro Perosi integra habitualmente no seu repertório composições e partituras de compositores locais, como é o caso dos padres Áureo Castro e Guilherme Schmid, do monsenhor Andre Ngan ou de sacerdotes como Lancelote Rodrigues ou Domingos Lam. Fortemente influenciado pela música sacra e religiosa, o coro é independente de qualquer estrutura eclesiástica, não estando sob a supervisão directa da diocese de Macau.

Marco Carvalho com Jasmin Yiu