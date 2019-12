Doze desejos para 2020

ATFPM COMEMOROU 20.º ANIVERSÁRIO DA RAEM, APAGOU 32 VELAS E CELEBROU O NATAL

A Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) comemorou no passado dia 30 de Novembro o 20.º aniversário do estabelecimento da RAEM, os 32 anos da sua constituição enquanto associação laboral e celebrou o Natal.

Na presença de D. Stephen Lee, bispo de Macau, Rita Santos e José Pereira Coutinho, presidente da Mesa da Assembleia Geral e presidente da direcção da ATFPM, respectivamente, manifestaram o desejo de verem concretizadas doze medidas já no ano de 2020.

Na lista distribuída aos convidados está a construção de creches e de mais asilos para idosos, a conclusão do novo hospital das ilhas e a edificação de habitação para funcionários públicos.

A aprovação das leis sindical e de negociação colectiva, bem como a alteração do estatuto e das normas de conduta dos titulares dos principais cargos da RAEM, fazem igualmente parte da referida lista, em que constam as já tradicionais reivindicações referentes à melhoria das condições salariais e de trabalho dos funcionários públicos e dos trabalhadores do sector do Jogo.

À semelhança de outros anos, a festa da ATFPM contou com a presença do Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On.

José Miguel Encarnação