DEZ, O NÚMERO QUE O FESTIVAL FEZ– Organizadores, patrocinadores e membros do júri da décima edição do Sound & Image Challenge International Festival 2019 procedem ao corte de fita, durante a cerimónia de abertura do certame cinematográfico. À semelhança de outros anos, o Teatro D. Pedro V volta a acolher a iniciativa, que traz a Macau um número recorde de filmes e realizadores.