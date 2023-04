DOMINGO DE RAMOS CELEBRADO COM FORTE MENSAGEM AOS FIÉIS

Paz interior, reconciliação e oração

D. Stephen Lee presidiu às celebrações do Domingo de Ramos, no passado dia 2 de Abril. Antes do início da Missa das 9:00 horas, o bispo de Macau benzeu os ramos envergados pelos fiéis no adro da Sé Catedral. De seguida, presidiu à Eucaristia, a qual foi amplamente participada.

Na Missa das 11:00, o padre Daniel Ribeiro, SCJ, enalteceu a entrega de Jesus à morte para salvação da Humanidade, tendo pedido à Assembleia moderação durante a Semana Santa. «Que estes dias sejam dias de recolha; um tempo de paz interior e de reconciliação com os outros», disse.

Segundo o sacerdote, a Semana Santa não é tempo de folia profana. Pelo contrário, «é um momento de introspecção pessoal e de oração».

Em certa medida, a homilia do padre Daniel foi ao encontro da homilia proferida na missa presidida na mesma manhã por D. Stephen Lee.

J.M.E.