DOIS SEMINARISTAS ORDENADOS DIÁCONOS

Um presente para a Diocese de Macau

Numa cerimónia alegre e sagrada, Adriano Serro Agostinho e Bosco Chan Pak Lam foram ordenados diáconos para a Diocese Católica de Macau no dia 30 de Dezembro de 2023, o que constituiu um marco significativo no seu caminho rumo ao Sacerdócio. A missa de ordenação foi presidida por D. Stephen Lee, coadjuvado pelos formadores do Seminário e sacerdotes da Diocese. Este evento destaca-se como passo significativo do caminho de fé da Diocese, após a conclusão da etapa do Sínodo em 2023 e quando decorre o Ano Diocesano das Vocações. Os fiéis de Macau agradeceram com alegria o dom vocacional dos dois novos diáconos, ambos nutridos localmente e formados na Diocese para o seu ministério. Familiares, amigos, colegas seminaristas e membros da comunidade local reuniram-se para testemunhar e celebrar este marco significativo.

Durante a cerimónia, o D. Stephen Lee impôs as mãos sobre a cabeça dos candidatos, invocando ao Espírito Santo que descesse sobre eles, e recitou a oração de consagração. Os diáconos, recém-ordenados, receberam o Livro dos Evangelhos, simbolizando a sua responsabilidade de proclamar a Boa Nova. Foram então investidos da estola, sinal do ministério ordenado, e da dalmática, vestimenta litúrgica específica dos diáconos.

Os diáconos ou padres católicos formados em Macau são preparados para servir as necessidades específicas das comunidades locais. Segundo um artigo do VATICAN NEWS, os Seminários são “laboratórios” onde se forma não só o intelecto, mas sobretudo o coração; cada fibra da pessoa que é humana antes de ser cristã, de homens chamados a tornarem-se pastores de almas. O Dicastério para o Clero está particularmente atento às áreas de actividade que abrangem e regem todos os aspectos da vida de um ministro de Deus nos seus vários detalhes. Ao serem formados localmente, os sacerdotes podem compreender melhor a cultura, a língua e os costumes das suas comunidades, o que pode ajudá-los a servir melhor as pessoas a quem são chamados a ministrar.

O caminho para o Diaconado é uma jornada rigorosa e transformadora, empreendida por indivíduos que se sentem chamados a servir a Deus e ao Seu povo dentro da Igreja Católica. Tal foi o caminho percorrido por Adriano Agostinho e Bosco Lam. A preparação para a ordenação sagrada normalmente envolve anos de oração, estudo, discernimento e formação no Seminário, onde os aspirantes ao Sacerdócio recebem formação teológica e pastoral abrangente.

Na qualidade de diáconos, os reverendos Adriano e Bosco passam a fazer parte do Clero, servindo de ponte entre os leigos e o Sacerdócio. Eles são chamados a imitar a liderança servil de Jesus Cristo, ministrando as necessidades espirituais e materiais dos fiéis. Aos diáconos são confiadas várias responsabilidades, incluindo ajudar nas celebrações litúrgicas, proclamar o Evangelho, pregar, administrar Sacramentos como o baptismo e o casamento, e participar em obras de caridade.

Cada diácono recém-ordenado tem uma história única que o trouxe a esta ocasião importante. As suas viagens pessoais são um testemunho de fé inabalável e do compromisso em servir a Deus e à Igreja.

O reverendo Adriano nasceu em Macau. Depois de concluir o curso de Medicina em Portugal, ingressou no Seminário. Durante a sua formação envolveu-se na sua comunidade, particularmente a comunidade portuguesa da Sé Catedral, tendo trabalhado com grupos de jovens e organizado programas catequéticos. A sua natureza intelectual, aliada a uma grande capacidade de liderança, fizeram dele uma figura querida entre seus pares e mentores.

Por sua vez, o reverendo Bosco é de Hong Kong. A sua jornada vocacional foi inicialmente inspirada por uma congregação religiosa ao serviço dos jovens. Ao longo da sua formação, principalmente depois de ingressar na diocese de Macau, o reverendo Bosco combinou os estudos teológicos com formas práticas de encontrar o corpo partido de Cristo nos necessitados, nos pobres e nos jovens. O reverendo Bosco viajou com os jovens na sua pobreza, desigualdade e falta de habitação. A sua dedicação aos jovens necessitados e a defesa dos pobres que sofrem inspiraram muitos ao seu redor, estando determinado a causar um impacto positivo na vida das pessoas mais necessitadas de Macau.

Com a ordenação diaconal, estes dois jovens embarcam num novo capítulo de serviço e ministério dentro da Igreja Católica. Estão, pois, preparados para levar os seus dons, talentos e experiências únicos às suas respectivas paróquias e comunidades, enriquecendo a vida daqueles que vão encontrando.

A sua ordenação não é apenas motivo de celebração nos seus círculos imediatos, mas também uma fonte de esperança e inspiração para a comunidade católica mais ampla. O seu compromisso de espalhar a mensagem de amor, compaixão e misericórdia alinha-se com a missão da Igreja de levar todos à presença curativa de Deus através dos seus Sacramentos.

Pe. Leonard Dollentas