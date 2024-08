DOCUMENTÁRIO É PROJECTADO A 7 DE SETEMBRO

Legado de Mateus Ricci recordado no Colégio… Ricci

O Auditório do Colégio Matteo Ricci abre as portas, a 7 de Setembro, para a projecção de um documentário sobre o venerável Mateus Ricci, o missionário da Companhia de Jesus que representa a tentativa mais ambiciosa jamais feita por um homem para reunir e reconciliar o conhecimento ocidental e a sabedoria oriental.

A iniciativa, promovida pelo Colégio Matteo Ricci e pela Comissão Diocesana para a Vida, tem por finalidade assinalar uma tripla efeméride: para além da comemoração do 75.º aniversário da fundação da República Popular da China e do 25.º aniversário da Região Administrativa Especial de Macau, pauta ainda o pontapé de saída no programa das comemorações do 70.º aniversário da própria escola, disse a’O CLARIM fonte da Companhia de Jesus em Macau. O Colégio Ricci, recorde-se, foi instituído pela então incipiente Cáritas de Macau, em 1955.

Produzido pelo Centro Audiovisual Diocesano da Universidade de Hong Kong e pela empresa pública de Teledifusão de Jiangsu, o documentário “Confucionismo Oriental e Ocidental: Matteo Ricci” foi gravado em Itália, Portugal, Índia, China, e em vários outros locais, com o propósito de registar o mais fielmente possível a génese dos intercâmbios culturais sino-ocidentais. A obra propõe-se ainda retratar o percurso evangelizador de Matteo Ricci, desde o seu nascimento em Macerata, no ano de 1552, até à sua morte em 1610, na cidade de Pequim.

O documentário, que vai ser projectado em Cantonense, dá o mote a uma sessão de partilha subordinada à premissa “Como responder ao chamamento de Deus na vida”. A iniciativa terá como oradores a directora do Colégio Matteo Ricci, Irene Cheong, o director do Departamento Diocesano de Arquivos Históricos e Património Cultural de Macau, Keith Ip, e um sacerdote jesuíta associado à produção do documentário.

Estreado em Outubro de 2019, o documentário é fruto da cooperação entre a Jiangsu Broadcasting Corporation e o Kuangchi Program Service, uma plataforma criada pela Companhia de Jesus com o intuito de produzir conteúdos audiovisuais direccionados para as comunidades de língua chinesa. Os dois organismos têm vindo a colaborar desde há mais de uma década, tendo produzido três outros documentários centrados no legado de outras tantas figuras de proa da presença jesuítica na China: Paulo Xu Guangxi, o alemão Adam Schall von Bell e o italiano Giuseppe Castiglione.

