DIOCESE DISTRIBUIU ALIMENTOS AOS MAIS NECESSITADOS

Dia Mundial dos Pobres também assinalado em Macau

A diocese de Macau associou-se ao VI Dia Mundial dos Pobres, assinalado no passado Domingo, 13 de Novembro, com a entrega de alimentos à população mais necessitada.

«Este Domingo é o VI Dia Mundial dos Pobres. O Papa Francisco relembrou que Jesus se fez pobre por todos nós, pelo que apela – a todos os fiéis – que cuidem dos mais pobres e necessitados, e de todos aqueles que devido à situação da pandemia estão a passar por situações difíceis», sublinhou a animadora da Missa Dominical, em Português, na Sé Catedral. «Em resposta a este apelo do Santo Padre, a igreja preparou para hoje alguns sacos de alimentos, com o objectivo de os distribuir aos mais necessitados através das Irmãs da Caridade. Quem quiser, poderá fazer uma doação numa caixa que estará na entrada da igreja para esse efeito, sendo que o montante será revertido para as Irmãs da Caridade, para ajuda dos pobres e dos mais necessitados», acrescentou.

Na mesma ocasião, entre outros comunicados, a paróquia da Sé recordou os fiéis que amanhã, 19 de Novembro, irá ser celebrada uma missa, pelas almas dos bispos, sacerdotes e benfeitores falecidos, na capela do Cemitério de São Miguel Arcanjo. Nesta data, a Igreja Católica celebra São Roque González de Santa Cruz, SJ, e companheiros mártires, missionários no Brasil.

J.M.E.

FOTO:Paróquia da Sé Catedral