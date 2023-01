DIOCESE DE MACAU QUER LEVAR 40 JOVENS À JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

Acções de formação e retiro espiritual no caminho para Lisboa

A diocese de Macau tenciona recrutar, até 3 de Fevereiro, os jovens que vão representar a Região na Jornada Mundial da Juventude. A delegação diocesana que se vai deslocar a Lisboa deverá ser composta, no máximo, por quarenta católicos e catecúmenos com idades compreendidas entre os dezoito e os 35 anos. A ida à capital portuguesa implica uma despesa na ordem das 25 mil patacas.

A diocese de Macau vai enviar à Jornada Mundial da Juventude (JMJ) – decorre em Lisboa entre 1 e 6 de Agosto deste ano – um grupo de quarenta jovens católicos de língua chinesa, revelou, nas redes sociais, o organismo incumbido de coordenar a participação da mais antiga diocese do Extremo Oriente no maior evento promovido pela Igreja Católica.

No início do corrente mês, a Comissão Diocesana da Juventude anunciou a abertura das inscrições, tendo em vista a participação no certame. O processo decorre até 3 de Fevereiro.

O referido contingente não abrange, no entanto, a comunidade católica de língua portuguesa. Neste caso em específico, os jovens que falam Português estão igualmente a preparar a participação na JMJ, num processo coordenado pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ.

A deslocação à capital portuguesa implica uma despesa, por parte dos interessados, na ordem das 25 mil patacas. O montante, esclarece a Comissão Diocesana da Juventude, abrange as passagens aéreas, as despesas com alojamento e alimentação, os gastos com transportes em Portugal e ainda os custos associados à participação na Jornada Mundial da Juventude.

O itinerário proposto pela diocese de Macau inclui uma estadia de dezasseis dias em Portugal e uma deslocação ao Santuário de Fátima e a outros centros de peregrinação portugueses.

A ida a Lisboa está dependente da participação dos jovens seleccionados numa série de cinco acções de formação, com as quais a Comissão Diocesana da Juventude se propõe preparar os participantes para um envolvimento vincadamente espiritual no evento. A primeira “sessão de cultivo da fé” está agendada para 19 de Março. A iniciativa repete-se até Junho, à razão de uma acção de formação por mês. «A nossa maior preocupação é, na verdade, a formação espiritual do nosso grupo, para poder preparar a presença na Jornada Mundial da Juventude», salientou a’O CLARIMa vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude, Tammy Chio.

«A nossa participação depende, em grande medida, da formação espiritual destes jovens. Queremos que aqueles que vão marcar na presença na Jornada Mundial da Juventude proponham as suas próprias ideias, mas é necessário atingir um compromisso. Alguns deles até poderão pensar que se trata de uma boa oportunidade para viajar, mas não vamos a Lisboa propriamente para fazer turismo», acrescentou a dirigente.

Para além das acções de formação mensais, a Comissão Diocesana da Juventude vai promover a 18 e 19 de Março um retiro espiritual. A cerimónia de despedida da delegação diocesana está agendada para 16 de Julho.

Marco Carvalho