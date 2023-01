CANAL “PADRE DANIEL RIBEIRO, SCJ” ULTRAPASSA A BARREIRA DAS 100 MIL SUBSCRIÇÕES

Internet ao serviço da Fé

O padre Daniel Ribeiro, SCJ, recebeu esta semana, da plataforma do YouTube, uma placa de reconhecimento pelo seu canal “Padre Daniel Ribeiro, SCJ” ter ultrapassado os cem mil subscritores.

O referido canal foi criado a 21 de Junho de 2018 com o objectivo de difundir, pelos quatro cantos do mundo, as actividades da Igreja Católica em Macau, as Festas e Solenidades celebradas no território e juntar os católicos em torno de momentos de oração, reflexão e partilha de experiências.

Segundo o YouTube, foram registadas mais de dez milhões de visualizações.

Entre outras funções, o padre Daniel é o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, vindo a colaborar há já alguns anos comO CLARIM.