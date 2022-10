CATEQUESE DO CARMO AINDA COM INSCRIÇÕES ABERTAS

Várias nacionalidades, uma só fé

Desde o Verão que Nair Cardoso acumula o cargo de directora da Creche Internacional de São José com a função de coordenadora da Catequese da paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Na Taipa, o envolvimento dos mais novos nas actividades litúrgicas tem contribuído para o maior dinamismo registado pela pastoral de língua portuguesa. A metodologia adoptada para fazer chegar à nova geração a Boa Nova começa, inclusivamente, por cativar crianças de outras comunidades linguísticas. «Temos tidos mais crianças chinesas, o que não deixa de ser interessante. Os pais não falam Português mas querem, no entanto, que as crianças estejam na Catequese», revela Nair Cardoso. «Uns porque os filhos estão a estudar na Escola Portuguesa de Macau e consideram que a Catequese é mais uma oportunidade para aprofundarem o conhecimento da língua. Outros, porque os pais acreditam que a religião é muito importante para a formação espiritual das crianças; é interessante verificar esta procura. Temos, de facto, muita procura de pais chineses na nossa Catequese, talvez por não ser tão tradicional ou por haver muitos jovens no Carmo», acrescenta.

Na única paróquia da ilha da Taipa, o novo ano catequético arrancou com algum atraso face ao habitual, sendo que as inscrições ainda estão abertas. O número de crianças inscritas não deve fugir, ainda assim, aos números alcançados no ano passado, embora se tenham registado algumas saídas. A mais notável foi a da Irmã Maria Lúcia Fonseca, que regressou no Verão a Portugal por motivos de saúde. Entretanto, para o seu lugar entraram outras religiosas, que também encontraram na Taipa solo fértil à evangelização. «Temos a Irmã Maria, que é uma religiosa brasileira que está connosco também na Catequese. Temos a Irmã Neriza, das Filipinas, e a Irmã Verónica, do México, que também tem dinamizado bastante a Catequese», indica Nair Cardoso.

M.C.