D. STEPHEN LEE VAI ABENÇOAR IMAGENS DOS SANTOS PASTORINHOS

Fátima recebe relíquias de Jacinta e Francisco Marto

A Festa da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que se celebra Domingo, 9 de Outubro, tem este ano um sabor especial. Situada próximo da fronteira com a China continental, a igreja de Nossa Senhora de Fátima é o primeiro templo católico em Macau a receber as relíquias de Santa Jacinta e São Francisco Marto.

Os cimélios – dois fragmentos dos caixões em que os dois pastorinhos foram sepultados – vão ser instalados este Domingo, numa cerimónia celebrada pelo bispo D. Stephen Lee, explicou o padre Michael Cheung a’O CLARIM. O prelado vai também abençoar uma imagem dos pequenos videntes de Fátima. «Vamos ter a benção e a instalação das relíquias de Santa Jacinta e São Francisco Marto. As relíquias já se encontram em Macau e o bispo D. Stephen Lee vai abençoar também as estátuas dos dois santos durante a Eucaristia de Domingo», reiterou o pároco da igreja de Nossa Senhora de Fátima.

As relíquias foram enviadas para Macau pela Fundação Francisco e Jacinta Marto e são o que a Igreja Católica denomina de “relíquias de segunda classe”. Contudo, o padre Michael Cheung desvaloriza o facto, pois considera que a benção e instalação das relíquias, a dois passos da China continental, constitui uma benção para os católicos da zona norte da cidade. «As relíquias não são relíquias de primeira classe(…)Foi-nos concedida a honra de poder contar com o apoio de D. Stephen Lee. Ele autorizou que levássemos avante o nosso plano e nós abordámos a Fundação. O nosso pedido foi aprovado pelo Santuário de Fátima e pela Fundação Francisco e Jacinta Marto. No pedido que formulei, pedi relíquias de primeira classe, mas é muito difícil obter esse tipo de relíquias. É muito mais rápido obter relíquias de segunda classe. Para que nos fossem enviadas relíquias de primeira classe teria sido necessário exumar o corpo dos santos. Teria sido praticamente impossível», sustentou o jovem sacerdote. «A solução passou por obter uma relíquia de segunda classe do ataúde dos santos. O objectivo é reforçar a devoção a estes dois santos, aprofundar a ligação a Nossa Senhora de Fátima e, obviamente, ajudar os paroquianos, as crianças e os jovens a familiarizarem-se com o exemplo de Santa Jacinta e São Francisco Marto. Apesar de na nossa paróquia a maioria da população ser chinesa e de aqui viverem muitos imigrantes, a vinda das relíquias é uma bênção para os católicos que vivem nesta parte de Macau», garantiu o padre Michael Cheung, o único representante do Instituto do Verbo Encarnado em Macau.

As relíquias de primeira classe – também denominadas relíquias de primeiro grau – são o corpo ou os fragmentos do corpo de um santo, como carne ou osso. Aquando da canonização de Francisco e Jacinta Marto, em Maio de 2017, o Santuário de Fátima disponibilizou, para veneração, um fragmento de um osso de uma costela de Francisco Marto e uma madeixa do cabelo da sua irmã, Jacinta.

Em Outubro do mesmo ano, a diocese brasileira de Osasco, nos arredores de São Paulo, tornou-se a primeira diocese fora de Portugal a receber relíquias dos Santos Pastorinhos. A exemplo do que sucede agora com a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, a igreja de Osasco foi brindada com fragmentos da madeira dos caixões em que os videntes de Fátima foram sepultados.

ALEGRIA DO ROSÁRIO

A benção e instalação das relíquias de Santa Jacinta e São Francisco Marto são o ponto alto da Festa da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, mas os motivos para celebrar não se ficam por aí. Também no Domingo, cinco paroquianos – três crianças e dois adultos – vão ser confirmados na Fé Cristã. E o bispo de Macau vai abençoar os diferentes grupos que desenvolvem acção pastoral na Paróquia. «Depois da benção e instalação das relíquias, mas ainda durante a Missa, teremos também a benção dos diferentes grupos que trabalham connosco. Os membros de cada um dos grupos vão estar presentes e irão receber a benção do bispo», explicou o padre Michael Cheung.

Embora esteja mais centrada no Domingo, a Festa da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima prolonga-se até à próxima quinta-feira, dia em que a Igreja Católica recorda a última das aparições na Cova da Iria. Na zona norte de Macau, o 13 de Outubro vai ser celebrada com missa e procissão, tendo esta última lugar nas instalações da igreja e do Colégio Diocesano de São José. «Para além da Festa da Paróquia, propriamente dita, a 13 de Outubro, dia em que ocorreu a última das aparições, vamos ter uma missa às sete horas da tarde. Depois da Missa, teremos uma procissão que vai percorrer o exterior da igreja e as instalações do colégio, ali ao lado. É uma procissão de pequena dimensão» revelou o pároco.

Durante os meses de Maio e Outubro, os católicos do Bairro de Toi San e das zonas vizinhas reúnem-se todas as noites para rezar o Rosário. A igreja de Nossa Senhora de Fátima acolhe ainda até à próxima quarta-feira uma novena especial em honra da Virgem do Rosário de Fátima. «Esta devoção é mais visível no mês de Outubro. Todos os dias, depois da missa vespertina, os fiéis juntam-se para rezar o Rosário. Por estes dias estamos também a rezar uma novena especial em honra de Nossa Senhora de Fátima. Todos os dias temos diferentes orações e rezamos o Rosário no exterior da igreja, no jardim. Esta novena termina a 12 de Outubro», concluiu o padre Michael Cheung.

Marco Carvalho