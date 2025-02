D. STEPHEN LEE PRESIDE À INAUGURAÇÃO NO CAMPUS DA ILHA VERDE

Feira Cultural Internacional na Universidade de São José

Expositores gastronómicos, espectáculos musicais e um “workshop” sobre reciclagem e reaproveitamento de resíduos. A Universidade de São José promove amanhã, 1 de Março, a edição de 2025 da Feira Cultural Internacional, um certame em que o multiculturalismo é a palavra-chave.

O bispo de Macau inaugura amanhã a edição de 2025 da Feira Cultural Internacional da Universidade de São José (USJ). A iniciativa, que ao longo dos últimos anos tem procurado dar destaque à faceta multicultural da instituição de Ensino Superior, decorre entre o meio-dia e as 17:00 horas. O objectivo é dar a conhecer a riqueza e a diversidade cultural da mais cosmopolita das Universidades com sede na RAEM.

A USJ conta actualmente com alunos, docentes e funcionários provenientes de mais de cinquenta países, sendo esta pluralidade que a Feira Cultural Internacional pretende enfatizar. O evento abre com um desfile, nos quais estarão representados todos os países e regiões dos alunos que estudam na instituição, dando de seguida a conhecer a cultura, a gastronomia e outras singularidades de países como China, Brasil, Filipinas, Vietname, Timor-Leste, Myanmar e várias nações africanas.

No mesmo palco onde terá lugar a cerimónia de inauguração irá actuar a banda local de punk/rock SCAMPER, na qualidade de cabeça de cartaz. Estão também agendadas demonstrações de artes marciais, danças tradicionais e um mini-concerto de guzheng.

Para além de colocar à disposição dos visitantes cerca de trinta expositores gastronómicos, a Feira Cultural Internacional dá a conhecer melhor a oferta académica da USJ e o modo como a Universidade está estruturada. Caberá aos funcionários de serviço dar informações sobre as diferentes áreas académicas actualmente disponíveis para os alunos.

Mais: haverá expositores temáticos no exterior das instalações, a fim de que o público possa “participar em consultas presenciais com membros do corpo docente e conhecer as últimas novidades e informações relevantes sobre matrículas e inscrições”, escreve a Universidade de São José em comunicado de Imprensa.

No entanto, a grande novidade da edição deste ano prende-se com a Biblioteca da USJ, que se associa à Feira Cultural Internacional com a realização de uma acção de formação. De acordo com o mesmo comunicado, está previsto um “workshop”, intitulado “De garrafas a rebentos: Cultivar um futuro mais verde”, com o intuito de ensinar a transformar garrafas de vidro e embalagens de plástico em vasos de flores decorativos. Mais do que uma iniciativa de natureza ambiental, sustenta a Universidade de São José, a acção de formação confronta os participantes com uma aventura criativa, ao transformar o desperdício em objectos com valor decorativo e artístico.

M.C.