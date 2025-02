CATÓLICOS UNIDOS EM ORAÇÃO ALIMENTAM A ESPERANÇA

Macau reza pela recuperação do Papa Francisco

A intenção está presente em todas as missas, mas ganhou uma nova dimensão desde meados de Fevereiro, após o Papa Francisco ter sido hospitalizado. Um pouco por todo o mundo, milhões de católicos têm rezado ao longo dos últimos dias pela saúde do Santo Padre. Macau não é excepção!

As orações pelo Papa Francisco multiplicaram-se nos últimos dias. No passado sábado, 22 de Fevereiro, na Sé Catedral e na igreja de São Domingos, houve Adoração ao Santíssimo com uma intenção específica: pedir a Deus o restabelecimento de Jorge Mario Bergoglio.

«Algumas iniciativas foram promovidas na nossa diocese de Macau. No sábado, houve Adoração ao Santíssimo, tendo-se pedido, em particular, pela vida e saúde do Papa Francisco», disse o padre Daniel Ribeiro, SCJ, em declarações a’O CLARIM. «Este momento de adoração para a comunidade católica de língua portuguesa realizou-se na igreja de São Domingos, às 18 horas e 30, sendo que na mesma altura os fiéis católicos chineses estavam reunidos na Sé Catedral. Todos nós rezámos a mesma oração pela recuperação do Santo Padre» acrescentou o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

No Domingo, 23 de Fevereiro, ambas as comunidades voltaram a rezar pela mesma intenção. A Diocese pediu que fosse rezado um mistério do Terço antes da Missa Dominical, em todas as igrejas do território: «Este procedimento foi adoptado tanto pela pastoral em língua portuguesa, como pela pastoral em língua chinesa, com o mistério do Terço a ser rezado antes da Eucaristia nos dois idiomas».

A reza do Terço e a Adoração ao Santíssimo foram dinamizados pela Diocese, havendo, contudo, outras actividades – de foro particular – a decorrer, adiantou o padre Daniel.

A concluir, o sacerdote sublinhou que a hospitalização do Papa Francisco uniu os católicos de Macau e do mundo: «As notícias que devem ser levadas em consideração são as avançadas pelo Vaticano. A diocese de Macau, essa, está unida em oração pelo Santo Padre».

Marco Carvalho