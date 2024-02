D. JOÃO BOSCO FOI CELEBRADO TAMBÉM EM MACAU

Pai e Mestre da Juventude

A Comunidade Salesiana em Macau juntou-se aos seus irmãos espalhados pelo mundo e à Igreja universal para celebrar a Festa de D. João Bosco, na passada quarta-feira. Para além da habitual missa em memória do fundador dos “Salesianos”, ao longo do dia foram realizadas diversas actividades com o objectivo de agregar os alunos do Instituto Salesiano, da Escola D. Luis Versiglia e dos colégios Yuet Wah e D. Bosco Yuet Wah.

Giovanni Melchiorre Bosco, ou João Melchior [Belchior] Bosco, mais conhecido simplesmente como D. Bosco, nasceu numa localidade de Piemonte, antigamente denominada de I Becchi, mas que actualmente se designa, em honra do seu mais ilustre filho, Colle Don Bosco ou Colina Don Bosco (Castelnuovo d’Asti).

D. Bosco veio ao mundo a 16 de Agosto de 1815. Segundo os livros paroquiais de assento de nascimentos, João nasceu do segundo casamento de Francisco Luís Bosco com Margarita Occhiena, tendo sido baptizado no dia seguinte. D. Bosco partiu para a eternidade em Turim, capital do Piemonte, a 31 de Janeiro de 1888, numa Itália já unificada como nação.

A vocação eclesiástica e assistencial nasceu em 1825, em sonhos nos quais via a pobreza, que conhecia bem pela sua condição social. Nasceu num meio difícil, mas cheio de vontade de estudar e trabalhar. Numa família de pequenos agricultores, as dificuldades eram muitas e a possibilidade de ter uma educação melhor era remota. Mas o jovem não desistiu, entre o trabalho e vontade de estudar. Em 1830, conheceu José Cafasso, um jovem presbítero que identificou talento natural e capacidades em João, pelo que apoiou a sua incursão na escola. A 18 de Abril de 1834 ainda entrou nos Franciscanos, mas desistiu deste intento pouco depois. Em 1835, com ajuda do padre Cafasso e do padre Cinzano, o jovem piemontês entrou no seminário diocesano de Turim, inaugurado havia pouco tempo, em Chieri, não longe da igreja da Immacolata Conceição. Tinha vinte anos de idade. A 5 de Junho de 1841, após seis anos de estudo, foi ordenado sacerdote na véspera do Domingo da Trindade pelo arcebispo de Turim, D. Luigi Fransoni. Após a ordenação, transfere-se definitivamente para Turim.

Seguidor da espiritualidade e filosofia de Francisco de Sales, D. Bosco era também um fervoroso devoto de Nossa Senhora Auxiliadora. Mais tarde, dedicou o seu labor a São Francisco de Sales, quando fundou os Salesianos, também em Turim. Juntamente com Maria Domenica Mazzarello, fundou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, uma congregação religiosa de freiras dedicada ao cuidado e educação de meninas pobres.

Empenhado na educação e na assistência aos jovens, viria a fundar em 1841 a Associação de Cooperadores Salesianos, tendo mais tarde, em 18 de Dezembro de 1859, fundado uma das maiores jurisdições religiosas da Igreja, a congregação religiosa clerical de direito pontifício (masculina), os Salesiani de D. Bosco (SDB), de que foi Reitor Maior entre a fundação e 31 de Janeiro de 1888, data da sua morte. Faleceu já como sacerdote da congregação que fundou, ou seja, como salesiano.

A congregação é actualmente uma das maiores ordens religiosas. Em 1863 eram 39 salesianos, na morte do fundador já eram 768. Hoje, a partir de dados de 31 de Dezembro de 2021, conta com mil 847 comunidades e catorze mil 143 membros, dos quais nove mil 446 são sacerdotes.

Aclamado por João Paulo II como o “Pai e Mestre da Juventude”, fundou também o Boletim Salesiano, o Oratório Salesiano, a Associação Salesiana de Antigos Alunos e o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, para além da Associação de Maria Auxiliadora (esta última em 1869, com o intuito de promover a veneração do Santíssimo Sacramento e de Maria Auxiliadora). Deste modo, desenhou um moderno sistema pedagógico denominado “sistema preventivo de formação de crianças e jovens”, a par da construção de obras educativas ao serviço dos jovens mais necessitados, especialmente na Europa e na América Latina, mas também na Ásia.

Foi um dos sacerdotes mais próximos do Pontificado de Pio IX e ao mesmo tempo defendeu a manutenção da unidade da Igreja durante os anos difíceis da consolidação do Estado italiano e dos confrontos entre este e o Papa, que estiveram na origem do fim dos chamados Estados Pontifícios, ou Papais, e o nascimento da Itália unificada. Foi ainda autor de inúmeras obras, em torno da educação dos jovens, bem como da defesa da fé católica, tendo sido por isso um dos grandes divulgadores da imprensa católica.

D. Bosco estabeleceu uma rede de organizações e centros para continuar tudo o que lançou. Após a sua beatificação em 1929, foi canonizado como santo na Igreja Católica Romana pelo Papa Pio XI em 1934. É o padroeiro dos jovens e dos estudantes.