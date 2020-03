DIOCESE DE MACAU – CN/8/008/2020

AVISO

Devido ao surto da epidemia que está afectar o processo logístico, o Directório Católico de Macau (edição 2020) será adiado. A versão digital do Directório estará disponível para download no site da Diocese www.catholic.org.mo a partir de 1 de Março do corrente ano.

Dado na Chancelaria, 24 de Fevereiro de 2020

Pe. Cyril Jerome LAW, Jr.

Chanceler