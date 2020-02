CÚRIA DIOCESANA

Directiva Pastoral

Sobre a prevenção da propagação de doenças infecciosas

2.ª versão (Revisão da texto de 29/01/2020)

À medida que o novo surto de coronavírus se agrava, pedimos o favor de prestarem muita atenção às últimas notícias do Governo da RAE de Macau (www.gov.mo) e de respeitar devidamente todos os actos oficiais anunciados. A Diocese actualizou a sua directiva pastoral, que substitui a promulgada em 23 de Janeiro de 2020. Todos os responsáveis pelas paróquias, comunidades, instalações e escolas etc., são instados a executar cuidadosamente as medidas preventivas relevantes.

Higiene Pública em Igrejas e Locais Próprios da Igreja

1.1 Além dos horários designados para as celebrações litúrgicas, todas as igrejas da Diocese devem estar fechadas ao público em geral até novo aviso. A recepção de grupos de peregrinos do exterior será temporariamente suspensa.

1.2 Garantir ventilação adequada nas igrejas, salas de reunião e outros locais de encontro.

1.3 Disponibilizar desinfectantes para as mãos nas entradas das igrejas e outros locais, mas os fiéis são também incentivados a trazer e usar os seus próprios higienizadores.

1.4 Limpar cuidadosamente os microfones, vasos sagrados, pratos da comunhão, cestos/sacos do peditório, barras de mão, pisos, joelheiras, confessionários, cortinas, áreas de sacristia e casas de banho, etc.

1.5 Todos os livros e hinários de uso comum devem ser temporariamente desactivados.

Santa Missa e Celebrações Litúrgicas



2.1 Todos os clérigos e fiéis devem usar máscaras na igreja e nas reuniões; os fiéis que sentirem mal-estar, por exemplo, febre, tosse, falta de ar e manifestação de outros sintomas de desconforto respiratório, estão dispensados de participar na Santa Missa (ou em qualquer tipo de actividade da igreja) durante a sua doença e recuperação. Os fiéis incapazes de cumprir a obrigação do Domingo e dos dias santos são incentivados a realizar outros actos de piedade, como a Lectio Divina, a comunhão espiritual e o rosário em casa.

2.2 As pias da água benta, à entrada das igrejas, ficarão vazias; por enquanto, os fiéis não precisam de se benzer com água benta.

2.3 Uma reverência respeitosa, durante o sinal da paz na Missa, é suficiente.

2.4 A Sagrada Comunhão será distribuída aos fiéis durante a Missa apenas na forma de pão; por enquanto, a distribuição do Sangue Precioso será suspensa.

2.5 Por enquanto, a Sagrada Comunhão pode ser dada na mão e não na língua.

2.6 Nas Missas onde a colecta (dinheiro) é realizada, esta deve ocorrer após a distribuição da Comunhão.

2.7 Os sacerdotes e ministros da Sagrada Comunhão devem limpar adequadamente as mãos antes da distribuição da Sagrada Comunhão (por exemplo, com desinfectantes de álcool); também devem limpar as mãos depois de distribuir a Santa Comunhão.

2.8 Os Ministros e assistentes do altar, devem limpar e higienizar as suas mãos, antes do início das celebrações, especialmente aqueles que precisam de entrar e sair da sacristia.

2.9 Os grupos corais são suspensos em todas as Missas e celebrações litúrgicas públicas; pode cantar-se músicas conhecidas do Ordinário da Missa ou o organista pode, simplesmente, tocar peças musicais na Missa.

2.10 Os leitores, os líderes e organistas responsabilizar-se-ão pelas suas próprias cópias de leituras e partituras musicais.

2.11 Excepto em casos de emergência ou circunstâncias excepcionais, todos os baptismos de crianças serão adiados.

Cuidado Pastoral dos enfermos e idosos



3.1 Ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e outras equipas pastorais devem suspender todas as visitas a hospitais, lares de idosos ou casas particulares de doentes ou idosos. Se necessário, consultem os párocos.

3.2 Em casos de necessidade urgente, a Diocese enviará sacerdotes para administrar os sacramentos em hospitais e outras instalações domésticas de idosos. Doentes, idosos ou familiares, entrem em contato com o Capelão do Hospital Conde S. Januário, Pe. Edgar Passaporte SSP (Tel. 2837-3094 ou 2853-3538), ou com o seu Pároco.

Actividades na Diocese

4.1 De acordo com as instruções dadas a todas as escolas pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), a formação dominical e a catequese de crianças na Diocese são suspensas até novo aviso. Os Padres das paróquias e a equipa pastoral devem determinar se devem continuar os programas da Iniciação Cristã de Adultos ou não, de acordo com circunstâncias particulares.

4.2 Todas as comissões, institutos de vida religiosa, associações e organizações piedosas da Diocese devem reduzir ou cancelar as reuniões habituais durante este período de prevenção e controle de infecções.

Flexibilidade de trabalho para os funcionários

Em resposta ao apelo do Governo, todos os padres da paróquia e chefes de departamento diocesano devem dialogar com os funcionários sobre a flexibilidade de trabalho; nenhum funcionário trabalhará até 3 de Fevereiro de 2020, excepto aqueles que são obrigados a garantir a prestação dos serviços necessários e a atender às necessidades operacionais básicas. Os funcionários que se sentirem indispostos devem informar os responsáveis e procurar assistência médica imediata.

Orações

Durante este período de prevenção de doenças, as paróquias são incentivadas a recitar publicamente a seguinte oração de São Roque após as missas:

Ó São Roque, tu que deixaste a tranquilidade do lar e foste socorrer os doentes, não recuaste nem mesmo diante da peste e da morte. Lembra-te de nós e socorre-nos com igual amor. Defende-nos da peste e da doença. Dá-nos saúde, paz na família e espírito comunitário. Fortalece em nós a fé e a esperança, na presença de Deus que nos encoraja, na construção de um mundo humano e justo. Concede-nos estas graças, pelos méritos de Jesus Cristo, com o qual partilhaste a dor e o sofrimento e que agora vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amen!

As paróquias podem fazer cópias dessa oração para o uso dos fiéis.

Atenção aos avisos mais recentes

Todos os ministros pastorais, chefes de serviço e fiéis devem consciencializar-se da higiene pessoal e pública e prestar muita atenção aos últimos avisos de saúde; as máscaras devem ser usadas adequadamente e as mãos frequentemente lavadas. O planeamento e preparação das actividades individuais e comunitárias devem ser devidamente adaptados para os acomodar às exigências da situação actual.

8.“Bem-aventurados os misericordiosos” (Mateus 5: 7). Vamos renovar a nossa fé no nosso Misericordioso Senhor Jesus. Que o medo não nos domine; pelo contrário, cuidemos dos que estão à nossa volta, na caridade, como sal da terra e luz do mundo, mantendo a paz e a alegria ao espalhar as sementes da esperança. Uma atitude cristã positiva é muito necessária diante da situação actual. Vamos também usar o tempo disponível para meditar na Palavra de Deus em espírito de oração e beneficiarmos de saudáveis leituras espirituais.

Dado na Chancelaria, em 29 de Janeiro de 2020.

Pe. Cyril Jerome LAW, Jr.

Chanceler