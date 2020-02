CÚRIA DIOCESANA

Aviso

Em resposta à mais recente situação relativa à epidemia do novo coronavírus, e a fim de colaborar com as medidas públicas de protecção e prevenção de doenças, D. Stephen LEE Bun-sang promulga agora a seguinte directiva para a Diocese de Macau:

(1) De 6 a 19 de Fevereiro de 2020 (total de 14 dias), todas as Missas para o público na Diocese estarão suspensas e as igrejas permanecerão fechadas.

(2) Todas as Missas para o público estarão suspensas em todas as igrejas, capelas de comunidades e de lares de idosos na Diocese.

(3) Os fiéis são aconselhados a não sair de casa, a não ser em caso de necessidade. Durante os dias em que não se pode assistir às Missas na igreja, façam-se outros actos de piedade, como a lectio divina, a comunhão espiritual e o rosário em casa.

(4) As congregações masculinas e femininas, as sociedades de vida apostólica, a Prelatura Pessoal, as comunidades religiosas e os vários centros podem celebrar as suas próprias Missas, mas não devem ser abertas ao público.

(5) Para aqueles que precisam de recorrer ao Sacramento da Reconciliação (Confissão), façam, por favor, marcação individual com os sacerdotes das Paróquias ou com outros Padres disponíveis; as Confissões devem ser atendidas em lugares, se possível, bem ventilados. Os serviços matrimonial e funerário podem ser celebrados mediante acordo especial entre o Pároco, as partes envolvidas e suas famílias.

(6) Todas as reuniões e conferências da Diocese, incluindo a escola dominical e a catequese, também de adultos, devem ser adiadas até 19 de Fevereiro.

(7) A Diocese disponibilizará um link no website da Diocese para as Missas transmitidas online no Domingo e nos dias da semana, de 6 a 19 de Fevereiro:

Domingo (9 e 16 de Fevereiro): 9:15 (Cantonês) / 11:00 (Português) / 17:00 (Inglês)

Dias da semana: 7:45 (Cantonês) / 18:00 (Português).

Os fiéis devem ser incentivados a assistir à transmissão, em directo, da Missa, e fazer uma comunhão espiritual orando:

“Meu Jesus, creio que Vós estais no Santíssimo Sacramento. Amo-Vos acima de todas as coisas e desejo-Vos na minha alma. Como agora não posso receber-Vos sacramentalmente, vinde pelo menos espiritualmente ao meu coração. Como se Vos já tivesse recebido, abraço-Vos e uno-me inteiramente a Vós e não permitais que me separe de Vós. Amen.”

(8) Para obter as informações mais recentes, visite o site da Diocese em: www.catholic.org.mo

Neste momento extraordinário, a Diocese permite que os fiéis permaneçam em casa o máximo de tempo possível, reduzindo o risco de contágio na comunidade. Esforcemo-nos por viver o espírito da observância do Domingo, assistindo à transmissão, em directo, da Missa, e realizando os actos de piedade sugeridos acima. “Que Deus nos abençoe e nos mantenha seguros no corpo, na mente e no espírito. Que sejamos inspirados pelo amor de Deus pela humanidade. Vamos trabalhar juntos para superar esta epidemia, fazendo-o com paz e alegria cristãs, pois, cheios de amor, procuramos construir o nosso lar comum durante este período difícil de tempo” (Carta Pastoral de D. Stephen LEE, “Nas adversidades, podemos encontrar o maior amor”).

Dado na Chancelaria, em 4 de Fevereiro de 2020

Pe. Cyril Jerome LAW, Jr.

Chanceler