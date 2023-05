CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (PORTUGAL) COMEMORA CENTENÁRIO A 23 DE MAIO

GELMac assinala 26 anos com jantar-convívio

O Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau vai assinalar, a 20 de Maio, 26 anos de existência com um jantar-convívio. No último fim-de-semana, 31 membros do GELMac submeteram-se à sua cerimónia de promessa. Muitos receberam o lenço pela primeira vez.

O Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) realizou no passado fim-de-semana a cerimónia de promessa de mais de trinta Lobitos e Exploradores.

A praia de Cheoc Van, em Coloane, acolheu o segundo Acampamento de Agrupamento do corrente ano escutista e foi no âmbito do ACAGRU, evento em que participam todos os membros do GELMac, que 31 elementos do grupo fizeram a sua promessa. Muitos, – explicou Nélson António a’O CLARIM– receberam o lenço pela primeira vez. «Fizeram a promessa 31 escuteiros. Tivemos escuteiros a fazer promessa em ambas as secções, ou seja, nos Lobitos e nos Exploradores. Este ano, apenas temos Lobitos e Exploradores», disse o chefe de agrupamento do GELMac. «Foi um número bastante elevado, porque entraram bastantes escuteiros na Primeira Secção, nos Lobitos. Houve também um número bastante significativo de miúdos que transitaram dos Lobitos para a Segunda Secção e outros que entraram directamente para a Segunda Secção, daí que tenhamos tido um total de 31 escuteiros a fazer a promessa», acrescentou.

O número, reconheceu Nelson António, até poderia ser francamente superior, não fosse a escassez de dirigentes com que se depara o GELMac. A circunstância levou a direcção do Agrupamento a recusar mais de cem novas inscrições. «Tivemos um número muito significativo de inscrições, principalmente na Primeira Secção, nos Lobitos, dos seis aos nove anos. Na altura tivemos que recusar mais de cinquenta crianças. Ou seja, se tivéssemos adultos em número suficiente, podíamos estar, neste momento, com mais de cem escuteiros», referiu o dirigente.

Conduzidas no âmbito de uma missa, celebrada pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, as cerimónias de promessas fizeram culminar o ano escutista, o que não significa um ponto final nas actividades que o GELMac tem em agenda. No dia 20 de Maio vai realizar-se um jantar-convívio para assinalar o 20.º aniversário do Agrupamento, iniciativa que servirá também para comemorar o centésimo aniversário do Corpo Nacional de Escutas. «Temos, dentro de duas semanas, uma grande actividade: a comemoração do nosso 26.º aniversário. O ano passado, devido à pandemia, não nos foi possível comemorar os 25 anos, que são uma data redonda e de grande simbolismo. Este ano, não havendo restrições, vamos reunir num jantar-convívio todos os escuteiros, familiares e convidados, e todas as pessoas que estão envolvidas e que colaboram com o GELMac», adiantou Nelson António. «Vamos aproveitar também o jantar para comemorar os cem anos do Corpo Nacional de Escutas. O CNE celebra a 23 de Maio cem anos e vamos aproveitar essa comemoração para assinalar não só os nossos 26 anos, mas também referenciar e comemorar este centenário. Contamos ter uma intervenção do chefe nacional durante o jantar», concluiu.

MARCO CARVALHO