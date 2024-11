CORO TALLIS VOCALIS ACTUA ESTE SÁBADO NO SEMINÁRIO DE SÃO JOSÉ

Diocese também presta homenagem ao padre Tadeu Tang

O padre Tadeu Tang Si Yan, que celebrou em Junho último sessenta anos de ordenação sacerdotal, vai ser homenageado no final deste mês, na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Para o efeito, vai ser lançado um cancioneiro que reúne alguns dos hinos e das composições do padre Tadeu. O sacerdote serviu a diocese de Macau como pároco em São Lourenço e Nossa Senhora de Fátima.

O lançamento da obra, coordenada e editada pela Comissão Diocesana para a Liturgia, irá ocorrer à margem do segundo de quatro concertos de música sacra, que a Comissão promove até ao Natal. Agendado para as 15:00 horas deste sábado, 30 de Novembro, vão actuar três dos mais conceituados coros litúrgicos da RAEM: Coro da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Coro Diocesano de Macau, e Cathedral Schola de Macau. Os três agrupamentos vão interpretar algumas das obras mais conhecidas do padre Tadeu Tang. Sobrinho de D. Domingos Tang, antigo arcebispo de Cantão, o padre Tadeu foi na segunda metade do Século XX um dos principais divulgadores de música sacra em Macau.

Natural do território, o padre Tadeu revelou desde cedo uma inclinação particular para a música e para a poesia, mas a apetência para a criação musical só ganhou expressão depois do futuro sacerdote ter ingressado no Seminário de São José, onde começou a aprender violino com o padre Guilherme Schmid.

Ordenado sacerdote a 28 de Junho de 1964, o padre Tang deu continuidade aos estudos musicais na Academia de Música São Pio X, antes de aprofundar a aprendizagem da harmonia, do contraponto e da orquestração, com compositores de Hong Kong como Chen Chien-hua e Wut Man-shung.

Reconhecido como um dos mais influentes compositores de música sacra em Macau na segunda metade do Século XX, o padre Tadeu integrou durante vários anos a Comissão de Música Sacra da Diocese de Hong Kong, tendo dado um contributo inestimável para o desenvolvimento da música sacra em ambos os lados do delta do Rio da Pérola. Tal envolvimento foi alvo de reconhecimento em 1991, ano em que recebeu um voto de louvor do cardeal D. João Baptista Wu, à época o bispo de Hong Kong.

Em Macau, para além de ter assumido um papel vital para a divulgação da música sacra, o padre Tadeu notabilizou-se também como pedagogo e educador, tendo ensinado dezenas de jovens locais em termos de harmonia e de instrumentos como o órgão e o piano.

O padre Tang foi durante muitos anos responsável pela direcção do principal coro da Sé Catedral, para o qual compôs inúmeras obras de música sacra litúrgica chinesa. Entre os mais conhecidos trabalhos do padre Tadeu, estão a “Missa Nº. 3” e os hinos “Jesus, Eu Confio em Ti” e “O Meu Espírito Deseja o Senhor”. Estas composições integram o programa do concerto “Thanksgiving and Praise”, a que o Coro da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, o Coro Diocesano de Macau e o Coro Cathedral Schola vão dar voz, a 30 de Novembro.

«O padre Tang sempre evidenciou um grande talento na composição de melodias. Sempre foi muito bom a compor bonitas melodias, fáceis de memorizar. O seu estilo enquanto compositor é relativamente conservador, a exemplo do que sucede com o padre Schmid. Sendo um falante nativo de Cantonense, o padre Tang também mostrou grande capacidade para escrever melodias que se coadunam com os tons do Cantonense», explicou Andrew Leung, em declarações a’O CLARIM. «Também é um artista visual bastante versátil, em particular no que toca à pintura – tanto na tradição ocidental como na tradição oriental – e na caligrafia chinesa. O Coro Diocesano vai cantar dois dos seus trabalhos a 30 de Novembro e vai também interpretar dois trabalhos corais de outros compositores», acrescentou o director do Coro Diocesano de Macau.

O padre Tadeu um dos nove sacerdotes e irmãs que celebraram em Abril último o seu Jubileu de Vida Consagrada. Na cerimónia, presidida pelo bispo D. Stephen Lee, foram homenageados os padres Tadeu Tang e Francisco Xavier Chan Pou Chun, e as irmãs Marius Poon, Rosa Kuan e Alice Yuen Fuen.

FALAR COM DEUS POR MEIO DA MÚSICA

O pontapé de saída na “Série de Concertos de Apreciação de Música Sacra” é dado já este sábado, na igreja do Seminário de São José, com um concerto de Natal interpretado pelo Coro Tallis Vocalis, de Hong Kong. Dirigido pelo britânico Peter Philips e fundado há uma dezena de anos, o grupo foi o primeiro “ensamble vocal” dedicado à execução de música antiga e renascentista de Hong Kong – centra-se na polifonia renascentista dos Séculos XVI e XVI, com incursões ocasionais, tanto em obras do início do barroco como em composições contemporâneas.

O Coro Tallis Vocalis estreou-se, em 2014, com um concerto em que deu expressão a composições corais inglesas do período dos Tudor. Desde então, e ao longo dos últimos dez anos, o “ensemble vocal” colaborou com maestros como Christopher Watson, Geoffrey Webber, Joasquin des Prez ou Edward Wickham; participou em vários concertos com a Orquestra de Câmara da Cidade de Hong Kong em que foi abordada a obra de compositores como William Byrd e Arvo Part. O concerto de amanhã, intitulado “The Tallis Christmas Mass”, tem como tema a Natividade e inclui vários motetes dedicados à Virgem Maria.

Para 30 de Novembro está então agendado o concerto “Thanksgiving and Praise”, de homenagem ao padre Tadeu, por ocasião do sexagésimo aniversário da sua ordenação sacerdotal.

No que respeita ao mês de Dezembro, o Coro Diocesano de Macau, dirigido por Andrew Leung, volta a ser o protagonista de um dos quatro concertos promovidos pela Comissão Diocesana para a Liturgia no dia 15. A série, intitulada “Lessons and Carols”, terá lugar na igreja do Seminário de São José e conta também com a participação do coro infantil “One Voice Children’s Choir” e do Coro São Paulo, este ligado à Igreja Anglicana em Macau.

O último concerto da série, denominado “Jornada de Esperança”, está agendado para 19 de Dezembro e homenageia o Papa Francisco. Na igreja da Sé Catedral, o recital irá juntar a soprano Vivian Ng e a organista Ceri Ngai ao Coro Cathedral Schola. O certame tem início marcado para as 20:00 horas.

Marco Carvalho