CONVERSÃO DE SÃO PAULO CELEBRADA A 25 DE JANEIRO

De perseguidor a apóstolo

Trata-se de um episódio do Novo Testamento (Actos, 9, 1-18; 1 Cor., 15, 8-92) que narra a conversão cristã de Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, provavelmente entre os anos de 33 e 36. A Igreja Católica celebra este dia como festa a 25 de Janeiro.

Saulo (Paulo) de Tarso, um cidadão romano nascido em Tarso da Cilícia (Actos, 22, 3), na actual Turquia, era um fervoroso judeu, (Gal., 1, 14) e um acérrimo perseguidor dos cristãos, infligindo-lhes até a morte (Actos 9, 1, 13; Gal 1, 13, Actos 22, 4 e 19-20). Assim aconteceu com o Protomártir Santo Estêvão, que foi delapidado por um grupo onde estava Saulo, segundo a tradição. Tal era o seu ódio que Saulo compareceu perante as autoridades judaicas (o sumo sacerdote e o conselho de anciãos) e pediu cartas que lhe permitissem viajar para Damasco para «trazer preso a Jerusalém qualquer homem ou mulher que pertencesse a Cristo» para que fossem punidos (Actos 9, 1-2; Actos 22, 5). Saulo era cidadão romano por privilégio da sua cidade natal, Tarso. Foi, porém, formado na escola de Gamaliel, em Jerusalém. Foi, acima de tudo, um feroz opositor do Cristianismo.

Na sua caminhada para Damasco, a meio caminho, eis que um brilho do céu o envolveu, fazendo Saulo cair no chão. Do romper das nuvens ouviu então a voz de Cristo dizendo «Saulo, Saulo, por que me persegues?» (Actos 9, 4), ao que Saulo respondeu: «Quem és tu, Senhor?». Jesus revelou então: «Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues». Saulo perguntou: «Que devo fazer, Senhor?», e Jesus falou pela última vez: «Levanta-te, vai a Damasco, e lá ser-vos-á dito tudo o que deveis fazer». (Actos 9, 5-6 e Actos 22, 6-10). Os que viajavam com Saulo viram a luz, mas não ouviram Cristo falar (Actos 22, 9). Saulo, por outro lado, ficou temporariamente cego perante este encontro com a Glória de Deus, pelo que teve que ser guiado pelos seus companheiros (Actos 22, 11). Após esta experiência, os homens chegaram a Damasco, onde Saulo conheceu Ananias, um homem piedoso segundo a lei e enviado por Cristo para o curar. Ananias impôs então as suas mãos sobre Saulo em nome de Jesus, fazendo-o recuperar de imediato a visão. Saulo foi depois baptizado (Actos 9, 17-18 e Actos 22, 12-13).

De seguida, Saulo foi para Antioquia, tornando-se apóstolo do Evangelho, com o nome de Paulo. Antioquia será também o ponto de partida para as suas viagens missionárias e de fundação de comunidades cristãs. A data da conversão a 25 de Janeiro é já antiga, talvez por causa da data da transladação do seu corpo, que actualmente repousa na Basílica de São Paulo Fora dos Muros (ou Extramuros), em Roma.

V.T.