CONFISSÃO E VIA SACRA MARCARAM O SEGUNDO DOMINGO DA QUARESMA

Introspecção renovadora

Confissão e Via Sacra. Foram os dois momentos que marcaram o 2.º Domingo da Quaresma da pastoral em língua portuguesa da paróquia da Sé Catedral, celebrado no passado dia 25 de Fevereiro.

No final da Missa Dominical, presidida pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, e concelebrada pelo padre João Lourenço, OFM, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa dirigiu o convite à Assembleia de Fiéis: «Após a Missa, o padre estará disponível para atender a Confissão», disse, realçando o facto dos «primeiros grupos da Catequese terem, hoje [25 de Fevereiro], a oportunidade de se confessarem».

Após as confissões, foi rezada a Via Sacra. Para o efeito, alguns fiéis permaneceram no interior da igreja depois da Missa Dominical.

Segundo a página de Internet da Província Portuguesa dos Dehonianos, o 2.º Domingo da Quaresma lembra que este “é um tempo favorável de conversão, de transformação, de renovação. Traz-nos um convite a questionarmos a nossa forma de encarar a vida, os valores que priorizamos, as opções que vamos fazendo, as nossas certezas e apostas, os nossos interesses e projectos: O que é que eu, pessoalmente, necessito de mudar, na minha forma de pensar e de agir, a fim de me tornar um discípulo coerente e comprometido, que segue Jesus no caminho do amor levado até às últimas consequências, até ao dom total de si próprio?”. Fica a pergunta para o leitor responder.

J.M.E.