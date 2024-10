“CONCERTO DE OUTONO” REALIZOU-SE A 5 DE OUTUBRO. PARTICIPARAM DEZENAS DE ALUNOS DE ESCOLAS CATÓLICAS

Centro Newman dá voz a talentos emergentes

Oferecer um palco a jovens talentos emergentes no panorama musical de Macau. É este o objectivo do “Concerto de Outono” que o Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman dinamiza anualmente no início de Outubro. O espectáculo “Um Brinde ao Outono” realizou-se no passado sábado e reuniu artistas e bandas em representação de vários estabelecimentos de ensino da RAEM.

Intitulada “Um Brinde ao Outono”, a iniciativa foi desde a primeira hora concebida com o objectivo de dar voz a bandas, grupos e artistas ligados aos estabelecimentos de ensino de matriz católica de Macau. Este ano não foi excepção, como explicou a’O CLARIM fonte do Centro de Cultura Newman. «Todos os artistas que actuaram são alunos de escolas locais. Nesta iniciativa participaram grupos e jovens músicos de estabelecimentos de ensino como o Colégio Yuet Wah, o Colégio do Perpétuo Socorro Chan Sui Ki, a Escola Nossa Senhora de Fátima ou o Colégio Mateus Ricci», disse.

«O nosso “Concerto de Outono” foi pensado tendo os jovens talentos das escolas locais em mente e o objectivo é proporcionar a estes jovens músicos uma plataforma que lhes permita ganhar uma maior familiaridade com o palco. No passado sábado, o público escutou diferentes temas e géneros musicais, desde sucessos “pop” de grupos como “Dear Jane”, “Supper Moment” e “May Day”, até músicas clássicas como “Fly Me to the Moon”», acrescentou a mesma fonte.

Entre os grupos que se associaram ao evento, estiveram a banda “CASA”, do Colégio Mateus Ricci, a banda de sopros e o clube de guitarra do Colégio Yuet Wah, o agrupamento de sopros do Colégio do Perpétuo Socorro Chan Sui Ki e as bandas “Ré Maior” e “Dandelion”, em representação da Escola para Raparigas de Nossa Senhora de Fátima.

Para além dos grupos musicais, pelo palco do Centro de Cultura Newman passaram ainda vários jovens músicos, que participaram no concerto a título individual ou integrados em duetos e quartetos. Os jovens artistas actuaram perante cerca de uma centena de pessoas, que dançaram e festejaram ao som de géneros tão distintos como música clássica, jazz, pop ou rock.

Marco Carvalho