98.º DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 2024

Como Cristo, procuremos as ovelhas perdidas

A 20 de Outubro celebra-se o Dia Mundial das Missões para o ano de 2024. O Domingo Missionário Mundial (ou DoMund) é o dia anual em que a Igreja Católica promove o espírito missionário e os valores cristãos. É comemorado em todo o mundo no penúltimo Domingo de Outubro, que é o mês das missões católicas. Assim é desde 1926, por instituição do Papa Pio XI. Este introduziu a celebração como o “Dia de Oração e Ofertas em favor da Evangelização dos Povos”, com o objectivo de “incentivar nas Igrejas locais a cooperação missionária”.

O mês de Outubro é também o mês missionário. Assim é porque o mês começa com a comemoração de Santa Teresinha do Menino Jesus, reconhecida pela Igreja como a padroeira universal das missões. Santa Teresinha do Menino Jesus, monja carmelita descalça, nunca abandonou o seu claustro. Todavia, nos últimos dias de vida, correspondeu-se com dois padres missionários, um deles enviado para o Canadá e outro para a China, acompanhando-os constantemente com as suas orações. Por esta razão, o Papa Pio XII, em 1927, quis associá-la a São Francisco Xavier como padroeiros das missões. Além desta razão, recorde-se que neste mês foi descoberto o continente americano, por Cristóvão Colombo, a 12 de Outubro de 1492. Este achamento marcou o início de uma nova etapa na história da evangelização, abrindo o continente americano à missionação católica. Daí ser considerado o mês da missão universal.

No que se refere à instituição papal, a 28 de Fevereiro de 1926 foi publicada a sétima encíclica do Papa Pio XI, de seu nome Rerum Ecclesiae (“Das coisas da Igreja”), na qual o Sumo Pontífice reafirmou a importância e a urgência do cumprimento dos objectivos missionários definidos de forma capital para o pontificado, tendo manifestado a firme resolução de tudo fazer para a sua realização. Lança um forte apelo à participação de todos na redenção salvífica, através da expansão desse projecto por todo o mundo, na obra das missões. Neste sentido, foi elaborado um rescrito da Sagrada Congregação dos Ritos, assinado pelo Prefeito Cardeal Vicco, datado de 14 de Abril de 1926, que viria a ser o documento fundador do Dia Mundial das Missões.

Neste ano de 2024, o Papa Francisco vai presidir à proclamação de catorze novos santos da Igreja Católica, conforme anunciou o Vaticano no passado dia 1 de Julho, na sequência de decisão tomada no Consistório (reunião de cardeais) Ordinário Público, que decorreu naquele dia. Os futuros santos são figuras ligadas à história das missões católicas: Manuel Ruiz Lopez e sete companheiros, da Ordem dos Frades Menores, e Francisco, Mooti e Raphael Massabki, leigos cristãos maronitas, todos mortos por “ódio à fé” em Damasco (Síria), entre 9 e 10 de Julho de 1860; José Allamano, sacerdote, fundador do Instituto dos Missionários da Consolata e das Irmãs Missionárias da Consolata; Marie-Leonie Paradis (nascida Virginie Alodie), fundadora da Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família; e Helena Guerra, fundadora da Congregação das Oblatas do Espírito Santo, mais conhecidas como “Irmãs de Santa Zita”.

Estribado no exemplo destes missionários, na sua vida, obra e no martírio de alguns, o Papa Francisco uma vez mais aponta novos horizontes “geográficos, sociais, existenciais” às comunidades católicas, como campo de acção e de evangelização, de anúncio da Boa Nova, um anúncio de paz, que leva aos mais necessitados a misericórdia do Senhor.

«Ide e convidai a todos para o banquete» (cf. Mt., 22, 9) é o mote do Dia Mundial das Missões do próximo 20 de Outubro, nas palavras do Papa, tema retirado da parábola evangélica do banquete nupcial (Mt., 22, 1-14). A partir desse texto, o Santo Padre exorta os discípulos-missionários de Cristo a cumprirem, no espírito da Missão, os valores que se definem na fase final do percurso sinodal: «comunhão, participação, missão». Na praxis da missão, pretende Francisco relançar na Igreja o empenho prioritário desta, ou seja, o anúncio do Evangelho no mundo contemporâneo. A incansável missão do «Ide e convidai» do Evangelho, ide e chamai, envolvam a todos na missão, como Cristo bom pastor quando andava à procura das ovelhas perdidas (Jo., 10, 16). A Igreja, no seu sentido universal, deverá cumprir o seu escopo sinodal e missionário, os eixos reitores do desiderato maior de cumprir o Evangelho da redenção salvífica, no que seria a síntese entre Pio XI e Francisco neste dia mundial das Missões Católicas.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa