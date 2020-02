CN/7/007/2020 – CÚRIA DIOCESANA 

Aviso sobre a Continuação da Suspensão dos Serviços Litúrgicos Públicos até 6 de Março de 2020 e Reinício do Trabalho para Funcionários Diocesanos em 20 de Fevereiro de 2020

Devido ao desenvolvimento da epidemia e do pedido de medidas de saúde pública, a Diocese decidiu prolongar as medidas preventivas existentes da seguinte maneira:

Todas as Missas públicas e outras actividades litúrgicas nas paróquias e comunidades continuam suspensas (incluindo a liturgia da Quarta-feira de Cinzas e a Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos) até 6 de Março de 2020. As igrejas permanecerão fechadas. Os fiéis são aconselhados a diminuir a participação em actividades e reuniões ao ar livre. A transmissão regular ao vivo das Missas online continuará (catholic.org.mo). Quarta-feira de Cinzas (26 de Fevereiro) Todos os fiéis com a idade de 14 anos devem observar abstinência. Os fiéis dos 18 aos 59 anos também devem observar o jejum.

Para começar dignamente o período sagrado da Quaresma, os fiéis são incentivados, especialmente naquele dia, a assistir à transmissão ao vivo da missa em casa, meditar as Escrituras e praticar outras devoções piedosas, como rezar o Rosário, exercer auto-disciplina, mortificação, penitências, reduzir o entretenimento e realizar obras de caridade. Devido ao cancelamento da Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos deste ano, os seguintes eventos serão transmitidos ao vivo on-line:

Devoção da Novena do Senhor Bom Jesus dos Passos (20 a 28 de Fevereiro)

07:45 – Missa em cantonês e Oração da Novena.

18:00 – Missa em português e Oração da Novena.

Dia 29 de Fevereiro (Sábado)

07:45 – Santa Missa do Senhor Bom Jesus dos Passos.

18:00 – Missa Dominical antecipada em português. Após Missa em português, iniciará de imediato a Comemoração do Senhor Bom Jesus dos Passos, Sermão em português, Sermão em cantonês e recitação de Oração em cantonês e português.

Dia 01 de Março (Domingo)

15:00 – Sermão em português, Oração para antes da procissão, 14 estações da Via-Sacra (Recitar oração alternativamente em cantonês e português), Sermão em cantonês, Oração para depois da procissão, Benção com a Sagrada Relíquia da Verdadeira Cruz.

As disposições especiais acima indicadas para a Devoção do Senhor Bom Jesus dos Passos não afectam as transmissões directas dos horários das Missas da Diocese:

Dias de Semana: 07:45 – Missa em cantonês; 18:00 – Missa em português.

Domingo: 09:15 – Missa em cantonês; 11:00 – Missa em português; 17:00 – Missa em inglês.

Os funcionários diocesanos podem retomar o trabalho a partir de 20 de Fevereiro de 2020, seguindo as instruções dos respectivos chefes de departamento. Os mesmos devem tomar as devidas precauções, como usar máscaras e lavar as mãos com frequência. Por favor, acompanhe os últimos anúncios da Diocese.

Dado na Chancelaria, em 16 de Fevereiro de 2020

Pe. Cyril Jerome LAW, Jr.

Chanceler