CERIMÓNIA DE DESPEDIDA DECORRE ESTE DOMINGO

Diocese de Macau representada por cinco grupos na JMJ de Lisboa

D. Stephen Lee preside este Domingo à cerimónia de despedida dos jovens que vão marcar presença na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa. Para além dos grupos de católicos de língua portuguesa e de língua chinesa, o território vai estar ainda representado no certame por pelo menos três outros grupos de peregrinos.

A RAEM vai estar representada na 37.ª edição da Jornada Mundial da Juventude por pelo menos cinco grupos de peregrinos. A informação foi avançada a’O CLARIMpor Tammy Chio. A vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude (CDJ), que se prepara para marcar presença, pela sexta vez, no maior encontro juvenil do mundo, lidera a maior das delegações do território que vão rumar, no final do mês, a Lisboa; mas as cores e a fé da Cidade do Nome de Deus vão pontificar no certame pela mão de quatro outras comitivas de peregrinos.

Para além do grupo liderado por Tammy Chio e da delegação em representação da comunidade católica de língua portuguesa, Lisboa vai também receber representantes associados a movimentos como o Caminho Neocatecumenal ou a Prelatura do Opus Dei. «No nosso grupo, no total, vão viajar 39 participantes. Sei que a pastoral de língua portuguesa vai levar um grupo de 31 jovens e que o Caminho Neocatecumenal, o Opus Dei e um outro grupo, também se estão a organizar para levar jovens à Jornada Mundial da Juventude», disse a vice-directora da CDJ, acrescentando: «O Caminho Neocatecumenal vai enviar doze pessoas a Portugal e as Missionárias de Jesus Cristo vão enviar um pequeno grupo de três peregrinos. Creio ainda que há alunos do Colégio Dom Bosco que vão estar em Lisboa, integrados num grupo de Hong Kong».

A presença da delegação local do Opus Dei foi confirmada a’O CLARIMpor Joy Araneta, numerária da Prelatura e directora do Centro de Apoio à Mulher. A organização vai estar representada por quatro peregrinos, que vão marcar presença, pela primeira vez, naquela que é tida por muitos como a maior manifestação de fé do mundo. Para além de Lisboa, a pequena delegação tenciona ainda visitar Fátima. «É um grupo muito pequeno – dois estudantes da Universidade de São José e dois outros peregrinos. Em Lisboa, vão ficar em casa de uma pessoa que viveu em Macau durante vários anos. Voam no dia 30 de Julho; irão participar nos eventos da Jornada Mundial da Juventude e irão também a Fátima, obviamente!», explicou Joy Araneta.

FÁTIMA:

UM PORTO DE FÉ

O “Altar do Mundo” é a primeira das paragens do grupo encabeçado por Tammy Chio. A comitiva da Comissão Diocesana da Juventude voa para Portugal a 24 de Julho, rumando logo de seguida à Cova da Iria. Em Fátima, para além da visita ao Santuário e da participação na Procissão das Velas, os jovens do território deverão também visitar Aljustrel, a aldeia onde viviam Lúcia, Francisco e Jacinta Marto. «Vamos ficar em Portugal mais de duas semanas. Na minha opinião, é muito importante fazermos de Fátima o nosso primeiro destino. Para a maior parte destes jovens, esta é a primeira visita que fazem a Portugal e Fátima é – para os católicos – um lugar muito importante», sublinhou Tammy Chio. «Vamos estar em Fátima apenas um dia. Como sabe, Fátima é um lugar bastante pequeno. Um dia é suficiente para participar em algumas cerimónias, para celebrar as aparições de Nossa Senhora e também para visitar o local onde os Pastorinhos viviam. Durante esta visita a Fátima um dos momentos mais relevantes será, no meu entender, a Procissão das Velas. É muito importante que os nossos jovens possam ser parte integrante deste momento de fé», acentuou a dirigente.

Depois da passagem por Fátima, o grupo composto por quase quarenta elementos da comunidade católica de língua chinesa de Macau viaja para os arredores da cidade do Porto. A delegação vai preparar a participação na JMJ nas instalações do Centro Vocacional Juvenil dos Missionários Combonianos em Portugal, no Concelho da Maia. «Depois de Fátima, vamos para o Porto. Vamos ficar com os Missionários Combonianos, participar nas actividades que eles têm previstas no âmbito da Semana Missionária, e também tomar parte em algumas das actividades que a diocese do Porto vai organizar. Regressamos a Lisboa a 31 de Julho, mas ainda não sabemos muito bem onde vamos ficar alojados durante os dias da Jornada propriamente dita», confessou a dirigente. «Vamos ficar na Maia, muito perto do Porto; vamos ficar alojados nas instalações da comunidade comboniana. Alguns membros do grupo perguntaram se o Porto e Lisboa eram cidades muito diferentes. Eu já estive no Porto e o que respondi é que acho que o Porto e Macau são cidade muito similares. São cidades pequenas e muito compactas. Parece-me que será para eles uma boa experiência», contou Tammy Chio.

Só na segunda metade do mês é que os referidos cinco grupos partem para Portugal, mas a cerimónia de despedida dos jovens que vão participar na JMJ está já agendada para este Domingo. O bispo D. Stephen Lee recebe, às 15:00 horas, na Sé Catedral, os quase noventa elementos que vão representar Macau em Lisboa.

A pouco mais de três semanas do início da peregrinação, Tammy Chio deixa uma garantia: a de que os jovens estão mais do que preparados. «No meio destes quarenta jovens estão alguns que vão participar, pela primeira vez, num evento desta dimensão. Por vezes, os pais ligam-me e perguntam-me se eles estão preparados, e eu acredito muito genuinamente que estão. E eu também! É provável que eu seja, na diocese de Macau, a pessoa que por mais vezes marcou presença na Jornada Mundial da Juventude. Esta será a minha sexta participação. E é por isso que digo aos pais para não se preocuparem. Vai tudo correr bem!», concluiu a vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude.

Marco Carvalho