GRANDE BAÍA EM FOCO DURANTE DOIS DIAS

USJ debate Ambiente e Tecnologia em Outubro

A Universidade de São José vai reunir em Macau, no final de Outubro, investigadores, decisores políticos e representantes da indústria, para discutirem os desafios ambientais com que a RAEM e a região da Grande Baía se deparam. “Sustentabilidade” é uma das palavras de ordem no âmbito da iniciativa.

Ambiente, Tecnologia e Grande Baía. Estes são os conceitos-chave que dão o mote ao simpósio de dois dias que a Universidade de São José (USJ) e a Fundação Católica do Ensino Superior Universitário vão organizar, a 26 e 27 de Outubro. A edição de 2023 do “Simpósio sobre Ciências Ambientais e Tecnologias Sustentáveis” tem este ano como tema “Fazer a Ponte entre Macau e a Grande Baía”, e propõe abordar e debater as respostas aos problemas ambientais que afectam o território, e de uma forma mais lata a região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

No final de Outubro, o Instituto de Ciências e Ambiente da USJ reúne no território investigadores, especialistas, decisores governamentais e representantes da indústria para discutirem diversos desafios, como o agravamento da poluição do ar, da água e do solo, e o impacto que tem na saúde humana e no equilíbrio ambiental. O Simpósio tenciona afirmar-se como uma plataforma que permita a especialistas e investigadores partilhar os mais recentes desenvolvimentos em termos científicos e tecnológicos, e explorar de que modo tais avanços podem ajudar a debelar os desafios ambientais com que Macau e a zona da Grande Baía se deparam.

A iniciativa ambiciona ainda abrir as portas a novas parcerias entre investigadores de Macau e da Grande Baía, que possam permitir “o desenvolvimento de soluções sustentáveis para um futuro melhor”. A USJ quer trazer a Macau “cientistas eminentes da região” para discutir aspectos tão variados como a mitigação das alterações climáticas e o processo de adaptação que lhe está inerente; as energias renováveis e a eficácia energética, e a gestão de recursos aquáticos e de detritos urbanos.

A Universidade está a recolher, até 16 de Julho, propostas de discussão, mas entre os tópicos que propõe é a sustentabilidade que merece uma atenção especial. A instituição de Ensino Superior vai privilegiar projectos relacionados com agricultura, turismo sustentável, economia circular, inteligência artificial aplicada às ciências ambientais, biodiversidade e conservação para um futuro mais sustentável. O desenvolvimento de materiais e de tecnologias sustentáveis é outro dos temas em cima da mesa.

Sucintas, as propostas de discussão devem ser endereçadas à Comissão Organizadora da iniciativa e não exceder as trezentas palavras. As inscrições para o Simpósio abrem a 10 de Setembro, um mês e meio antes do evento se realizar. Em simultâneo com o encontro, as instalações da Universidade de São José vão voltar a receber a exposição itinerante “Mangais: Um Tesouro Costeiro”.

Marco Carvalho