CENTRO NEWMAN PREPARA EXPOSIÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL, ENTRE OUTRAS ACTIVIDADES

Arte do Chá na Dinastia Song… para leigos

O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman vai dinamizar, nos dias 24 e 25 de Agosto, uma acção de formação sobre a cultura e os rituais associados à preparação do chá no período da Dinastia Song.

O tema deu recentemente o mote a uma exposição e, na sequência da mostra, os responsáveis pelo Centro Newman foram “bombardeados” com pedidos para que o assunto fosse explorado com outra envolvência. “Depois da exposição recebemos pedidos da parte de alguns dos nossos membros e amigos, a inquirir sobre se tencionávamos organizar acções de formação que pudessem colocar em evidência os rituais do chá durante a Dinastia Song. Vamos, nesse âmbito, promover duas sessões distintas, cada uma com duração de hora e meia. Teremos uma pequena introdução aos métodos de preparação do chá durante a Dinastia Song, e depois a monitora que convidámos vai apresentar em detalhe as técnicas fundamentais de preparação do chá na Dinastia Song”, explica fonte do Centro Newman, em resposta enviada a’O CLARIM. “A responsável pelo ‘workshop’ vai depois dar vida à ‘A Arte de Bem Beber’, uma cena muito famosa de uma popular série histórica chinesa, chamada ‘Um Sonho Esplendoroso’. A formadora que convidámos possui um Certificado Profissional no que toca à Arte do Chá e vai ensinar um máximo de quatro participantes em cada sessão, uma vez que não conta com qualquer ajuda”, acrescenta a mesma fonte.

Numa altura em que boa parte da população de Macau goza férias, as actividades de natureza cultural ressentem-se. Contudo, o Centro Newman está já a trabalhar numa nova exposição. “Vamos co-organizar uma exposição interactiva denominada ‘Amor e Respeito: Exposição Interactiva sobre Educação Sexual na Infância’. Esta iniciativa tem curadoria da ‘Kiddie Matters Parent-Child Education Association’ e é co-organizada pela Associação Diocesana das Artes Performativas e Culturais de Macau (ADAPEC)”, adianta a referida resposta. Mais: “a exposição tem por objectivo ‘guiar as crianças’ para que possam aprender a respeitar os outros e a proteger-se a eles próprios através de jogos interactivos, da partilha de livros infantis, de acções de formação de natureza artística, de peças de teatro e de seminários. Ao mesmo tempo queremos dissipar os mitos dos pais sobre a educação sexual das crianças e dar acompanhamento aos pais para que possam ajudar os filhos a aprender um pouco mais sobre o tema do ‘Amor e do Respeito’”.

A abertura da exposição está agendada para 21 de Setembro e irá permanecer patente ao público nas instalações do Centro Newman, na Calçada da Vitória, até 6 de Outubro.

M.C.