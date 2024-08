CERIMÓNIAS FÚNEBRES DECORREM ESTE SÁBADO EM HONG KONG

Morreu o padre João Bosco Fung

Antigo professor do Instituto Salesiano e do Colégio Yuet Wah, o padre João Bosco Fung Ting Chun vai ser sepultado, este sábado, na vizinha diocese de Hong Kong. O sacerdote, da Congregação Salesiana, faleceu a 25 de Julho num hospital da RAEHK, vítima de doença prolongada.

Com um percurso de vida amplamente ligado à Educação e ao Ensino, tanto em Macau como no outro lado do Rio das Pérolas, o missionário salesiano tinha noventa anos de idade. Nascido em Sunwui, na Província de Cantão, a 8 de Dezembro de 1933, Fung Ting Chun professou os primeiros votos em Hong Kong a 16 de Agosto de 1954, mas só nove anos depois, a 6 de Abril de 1963, foi ordenado sacerdote, em Roma.

O regresso a Hong Kong dá-se pouco depois, com o padre João Bosco Fung a dar continuidade a uma carreira docente que já o tinha trazido até Macau durante a segunda metade da década de 1950. No ano lectivo de 1958-1959, o então jovem seminarista exerceu os cargos de administrador e professor no Instituto Salesiano. Breve, a experiência na secular instituição acabou por se revelar impactante, com o sacerdote a regressar ao território quase duas décadas mais tarde, com a missão de reorganizar e modernizar o currículo do Colégio Yuet Wah.

Já como padre, o missionário salesiano leccionou na Escola Tang King Po, em Kowloon, e na Secção Inglesa da Escola Salesiana de Hong Kong no final da década de 1960. Em 1968 ruma ao outro lado do Estreito de Taiwan e exerce as funções de responsável pelo pelouro académico da Escola Industrial e Comercial Salesiana em Tainan. Finda a missão na Formosa, regressa a Macau para exercer funções similares no Colégio Yuet Wah, onde lecciona até 1981.

Entre 1981 e 1992 exerceu o cargo de director na Secção Primária da Escola Salesiana de Hong Kong e em 1996, após um breve período de estudo em Berkeley, nos Estados Unidos, regressa pela terceira vez a Macau, de novo para ensinar no Colégio Yuet Wah.

O regresso definitivo a Hong Kong acontece em 1998 e um ano depois, em 1999, integra os serviços paroquiais da igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Cheung Chau, onde presta serviço pastoral durante mais de uma década.

Por motivos de saúde, o padre João Bosco Fung afasta-se da vida activa e em 2017 passa a residir numa casa de repouso em Hong Kong.

Hoje, sexta-feira, o cardeal D. Joseph Zen, bispo emérito de Hong Kong, celebra Missa de corpo presente na igreja de Santo António. As cerimónias fúnebres estão agendadas para o início da manhã deste sábado na mesma igreja, com o padre Domingos Leong Teng Kok, responsável pela Província Chinesa da Congregação Salesiana, a “oficiar” a missa exequial. O padre João Bosco Fung é depois sepultado no Cemitério de São Miguel, em Happy Valley.

M.C.