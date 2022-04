CENTRO CULTURAL CARDEAL NEWMAN PROMOVE MAIS UM “WORKSHOP” ESTE FIM-DE-SEMANA

Por que é ovo símbolo da Páscoa?

O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman promove este fim-de-semana, pela primeira vez, um “workshop” dedicado à confecção de ovos de Páscoa. O organismo irá abordar a simbologia religiosa do ovo e a razão pelo qual os primeiros cristãos o associaram ao mistério da Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

As tradições do Domingo de Ramos e um programa de actividades que contempla a confecção de ovos de Páscoa, vão marcar, este fim-de-semana, o arranque das celebrações da Semana Santa na diocese de Macau.

Às celebrações da “Páscoa Florida”, o Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman acrescenta este ano, pela primeira vez, a organização de uma iniciativa centrada num dos mais incompreendidos símbolos do período pascal: o ovo.

Na tarde de sábado, entre as 14 horas e 30 e as 16 horas e 30, o organismo vai promover uma acção de formação dedicada à confecção e simbologia do ovo de Páscoa: “Inicialmente, tínhamos por objectivo celebrar a Páscoa com um ‘workshop’ de confecção de ovos em miniatura, e um outro sobre a técnica ‘zentangle’. Este último teve que ser suspenso devido a questões logísticas”, explica o Centro Cultural Cardeal Newman, em resposta escrita enviada a’O CLARIM. “Combinando arte e cultura, o nosso objectivo é permitir que a comunidade tenha noção do significado do ovo de Páscoa, recordando episódios e histórias que são hoje pouco conhecidos. Decidimos realizar esta iniciativa porque a casca do ovo simboliza o Sepulcro selado de Jesus Cristo, e o quebrar da casca simboliza a sua ressurreição”, acrescenta a mesma nota.

Quando a Páscoa cristã começou a ser celebrada, o rito pagão que simbolizava a chegada da Primavera foi integrado na Semana Santa. Considerado como um ícone do nascimento e da vida, o ovo passou a ser visto pelos primeiros cristãos como um símbolo da Ressurreição de Jesus Cristo.

A participação no “workshop”, que vai ser ministrado por Jacqueline Sio, está limitada a vinte pessoas devido às medidas de prevenção do Covid-19.

O ESPLENDOR DA DINASTIA TANG

O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman acolhe até 8 de Maio uma exposição de artefactos que incidem sobre um dos períodos de ouro da cultura e civilização chinesas: os 290 anos em que a dinastia Tang governou a China Imperial. Intitulada “Tesouros da Dinastia Tang: Uma Mostra de Arte e Cultura”, a exposição reúne mais de trinta artefactos, entre exemplares clássicos de estatuária e peças de porcelana. “A mostra apresenta mais de trinta peças do apogeu da Dinastia Tang e abre as portas a um melhor entendimento da prosperidade económica, cultural e artística da China durante a dinastia Tang, bem como do impacto que teve sobre incontáveis gerações de artistas chineses e sobre o desenvolvimento cultural das nações do Sudoeste Asiático. Com a exposição ‘Tesouros da Dinastia Tang’, o Centro Cultural Cardeal Newman quer promover junto dos estudantes e do público uma maior apreciação pela cultura e pela arte que nos foi legada pela Dinastia Tang”, refere o centro cultural católico.

M.C.