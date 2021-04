CELEBRAÇÃO NA CASA FUNERÁRIA DIOCESANA PELOS FETOS ABORTADOS

Por aqueles que não deixaram nascer

D. Stephen Lee preside amanhã, sábado, a uma celebração pelos fetos abortados, na Casa Funerária Diocesana, pelas 15 horas.

«Teremos uma celebração, um momento celebrativo, pela vida dos fetos que não existiram, que foram abortados», anunciou o padre Daniel Ribeiro, no final da missa dominical em Português do passado dia 18 de Abril.

«Será uma celebração presidida pelo bispo D. Stephen Lee, para todos os que desejem rezar por estas crianças, por estes bebés que não nasceram. Para mais informações, [os fiéis]podem dirigir-se ou contactar a Secretaria da Paróquia da Sé [Catedral]», explicou o vigário paroquial para a comunidade de língua portuguesa da Sé Catedral.

De acordo com uma nota da Cúria Diocesana publicada na última edição d’O CLARIM, integrada no programa está a inauguração do “Monumento-Homenagem aos Anjos Bebés Não Nascidos” por D. Stephen Lee.

Na mesma ocasião, o padre Daniel Ribeiro informou a Assembleia de que «a partir de agora há um padre responsável» por acompanhar internados em hospitais ou no próprio domicílio. «Caso alguém esteja hospitalizado ou em casa e precise da unção dos enfermos, de se confessar ou de um qualquer serviço espiritual, a Secretaria da Paróquia da Sé [Catedral]ou algum dos nossos coordenadores fornecem o contacto do padre [José Ángel], a fim de serem prontamente atendidos».

J.M.E.