CATECUMENATO INICIA NO MÊS DE OUTUBRO

Catequese já recomeçou e há boas expectativas

A Catequese em língua portuguesa, na paróquia da Sé, teve início no passado Domingo, ainda que não a cem por cento. No total, o processo de iniciação à vida cristã deve envolver, este ano, cerca de cem crianças e jovens, orientados por vinte catequistas, só no que respeita à igreja da Sé Catedral. A aposta da pastoral lusófona irá, ainda assim, recair principalmente sobre o Catecumenato e a formação de adultos.

A pastoral em língua portuguesa da paróquia da Sé arrancou no último Domingo, 15 de Setembro, com um pequeno encontro introdutório que reuniu crianças, pais e catequistas no auditório do Colégio Diocesano de São José, localizado nas traseiras da igreja da Sé Catedral.

A abertura do novo ano catequético decorreu ainda com a maior parte das turmas e dos anos desfalcados de boa parte dos seus elementos, mas o número de crianças e jovens inscritos voltou a crescer, mantendo-se a tendência dos últimos anos, depois do ligeiro declínio e posterior estagnação registados durante a pandemia.

Com a normalidade reposta, o número de inscritos na Catequese da paróquia da Sé ronda aproximadamente 95, sendo que este número ainda poderá vir a crescer nas próximas semanas, como explicou a’O CLARIM o padre Daniel Ribeiro, SCJ. «A Catequese em língua portuguesa, na Sé, arrancou no último Domingo, com a primeira sessão a decorrer depois da Missa. Consistiu, sobretudo, num momento de apresentação, com os catequistas a serem apresentados aos pais e às crianças. As crianças seguiram depois para a sala de Catequese para um breve encontro. Como foi o primeiro Domingo, ainda não foi possível contar com todos os jovens. Muitas famílias só agora estão a voltar a Macau», disse, acrescentando: «No último ano, tivemos noventa jovens. Se contarmos com os adultos, tivemos em torno de uma centena de pessoas. Neste momento, temos entre vinte a 25 catequistas. Contas feitas, a Catequese em Português na paróquia da Sé envolve cerca de 120 pessoas. Este ano é provável que o número até aumente ligeiramente, com os inscritos na Catequese a passarem de noventa para 95. O número que esperamos alcançar só deverá poder ser confirmado dentro de duas ou três semanas».

A exemplo do que sucede habitualmente nesta paróquia, o ano catequético que agora se inicia irá terminar em Junho, com a administração do Sacramento da Confirmação (Crisma) e, posteriormente, com a celebração da Festa da Primeira Comunhão. A Confirmação, lembrou o padre Daniel, costuma decorrer na Festa do Pentecostes e a Primeira Comunhão, na Solenidade do Corpo de Cristo – datas que se mantêm em 2025. «Temos também para as crianças do sexto ano um outro momento festivo, mas os momentos fundamentais são a Primeira Comunhão e o Crisma», referiu o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

O ano catequético comporta outros momentos de destaque, com o foco colocado na doutrinação católica e na formação moral dos mais novos. Para o início de Outubro, revelou o padre Daniel, está já previsto um dia de convívio na praia de Cheoc Van: «Vamos ter, já em Outubro, um momento de convívio. Vamos para a Casa Ricci, em Coloane. Vamos celebrar a Missa, seguida de um dia inteiro de convívio. Para além destes momentos, temos mensalmente a Missa da Catequese, que continua a ser celebrada no Colégio Diocesano de São José, paredes-meias com a Sé Catedral».

RENOVAÇÃO E ESPERANÇA

Se o aumento do número de crianças e jovens inscritos na Catequese em Português é para o padre Daniel um sinal de revitalização da comunidade católica de Macau, a mobilização da juventude reveste-se de uma importância fundamental para a renovação da fé católica no território. Entre os mais de vinte catequistas, quase metade são jovens que receberam o Sacramento da Confirmação há menos de dez anos e que optaram por continuar a servir Deus e a Igreja na qualidade de disseminadores da Fé. «Destes vinte catequistas que servem a paróquia da Sé, oito são jovens com menos de vinte anos de idade. Foram crismados nos últimos cinco anos. Temos um número considerável de catequistas jovens, a quem são consignadas principalmente as crianças mais novas. Na Paróquia, a Catequese tem início aos quatro anos. Para os quatro, cinco anos, temos a pré-Catequese. Oficialmente, a Catequese vai do primeiro ao nono ano, isto é, dos seis até aos catorze, quinze anos de idade», referiu o padre Daniel.

As crianças são um dos alicerces fundamentais da vida da Igreja, mas este ano a aposta no Catecumenato e na evangelização de adultos adquire uma importância fundamental. O sacerdote explica porquê. «Não se trata de uma novidade, mas um dos focos principais que temos este ano é na Catequese de adultos, que se destina a quem tem mais de dezoito anos de idade e ainda não foi crismado. Para essas pessoas que já têm mais idade, que não foram crismados, ou nem sequer baptizados, temos um grupo que vai começar em Outubro para adultos», adiantou, concluindo: «É uma boa oportunidade para quem quer aprofundar a sua fé. Ao todo, teremos em torno de dez encontros, uma vez por mês, destinados a quem já tem mais idade e não recebeu um dos Sacramentos. Estes encontros constituem uma boa preparação para tal. Eu mesmo vou leccionar essa Catequese».

Marco Carvalho