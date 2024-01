BENÇÃO ESPECIAL DOS MENINOS JESUS NA MISSA DO GALO

Lar, abençoado lar!

As famílias que participarem na Missa do Galo, de 24 para 25 de Dezembro, com início à meia-noite na igreja da Sé Catedral, e se façam acompanhar com a imagem do Menino Jesus do presépio das suas casas, irão receber uma bênção especial. O anúncio foi feito na missa dominical do passado dia 17 de Dezembro pelo vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, padre Daniel Ribeiro, SCJ.

MISSA DOMINICAL EM PORTUGUÊS COM NOVO HORÁRIO – A partir do primeiro Domingo de 2024, ou seja, a partir do dia 7 de Janeiro, as intenções da Missa de Domingo da Sé Catedral começam a ser lidas às 10 horas e 55 minutos. A TDM – Teledifusão de Macau abre a emissão à mesma hora, sendo que o início efectivo da Eucaristia ocorrerá cinco minutos depois, às 11:00 horas, como habitualmente.

AULA DE DIREITO CANÓNICO – “A Dissolução do Matrimónio em Favor da Fé” foi o tema da palestra proferida, ontem, quarta-feira, pelo padre João Vergamota, director do Instituto Superior de Direito Canónico da Universidade Católica Portuguesa. Organizada pela Universidade de São José, a palestra teve lugar no Paço Episcopal e reuniu também alguns profissionais da área do Direito, que tiveram assim a possibilidade de aprofundar os seus conhecimentos em torno de uma matéria nem sempre consensual quando os princípios defendidos pela Igreja Católica entram em conflito com os direitos promovidos pelos Estados.

J.M.E.